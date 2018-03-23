【亞洲投顧】美股大跌衝擊，季線支撐失守，所幸守住半年線!

◆盤勢分析

今天台股跳空開低，早盤直接跌破 10800 整數心理關卡，往下貫殺直逼半年線支撐，最低下跌 247 點，但九點半過後跌幅收斂，所幸尾盤跌 10800 整數關卡失而復得，收了一根帶長下影線的小黑 K，以下跌 182 點作收並失守十日、月線、季線支撐，今日震幅有 105 點之多，而目前五日線與十日均線呈現死亡交叉格局，目前上檔有五日線、十日線、月線、季線的壓力，而下檔有半年線、年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1455 億，與昨日相較有小幅的萎縮，顯示投資人態度回溫；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點: 台股類股則是幾乎全面收黑，僅油電燃氣及汽車收紅，至於跌幅最重的光電類股，跌幅達 3.2%，造紙、半導體、電子零組件、其他電子等跌幅也超過 2%，電腦設備、電器電纜、航運、金融、鋼鐵、水泥、紡織、通信網路、玻陶等也跌逾 1%，橡膠、資訊服務、化學、其他類、建材營造、食品、化學生醫、電機機械、電子通路、生醫、塑膠、觀光、貿易百貨等也均收黑。

電子權值股今天成為殺盤重災區，其中台積電開盤直接摜破月季線，不過季線以下買盤相對踴躍，終場仍順利收復季線；鴻海也是摜破季線，甚至還直逼 90 元大關，股王大立光更是跳空走低，一度失守 3400 元大關。

另外蘋概股也是一片慘綠，包括台郡、國巨、奇鋐、建準、華通、緯創、嘉聯益、燿華等跌幅也均超過 3%。

至於強勢族群包括顯卡及生技還是人氣焦點，其中顯卡股王撼訊絲毫不會不受貿易戰衝擊，股價開低震盪拉高收漲停，也帶動技嘉、映泰等同步收紅。

生技部分，包括康聯 - KY、合世、安成藥等均亮燈漲停，台康生技、科妍、商之器、寶齡富錦、百略、和康生、麗豐 - KY、美時、太和 - KY 等漲幅也均超過 3%。

劉良梅 老師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

