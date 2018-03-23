【個股淺析】食品股春天已至？“馬太效應”在醫療股上展露無遺！

2017年恒生指數一路高歌，從2016年最後一個交易日的22000.56點飆到2017年最後一個交易日的29919.15點，累計漲幅高達35.99%。港股市場走強，不少行業受惠。近日各行各業的放榜事項都進展得如火如荼，今天我們要關注的是與百姓生活息息相關的食品和醫療行業。

（來源：港交所）

據財華社統計，在剛剛出爐的2017年業績中，食品股大放異彩，而醫療股則好壞參半。何出此言？咱一一細看。

康師傅營收峰迴路轉，兆示著食品股春天的來臨？

（來源：港交所）

速食麵第一股康師傅（00322-HK）在經歷連續三年營收下滑後，2017年業績終於來個峰迴路轉：實現收益589.53億元人民幣(單位下同)，同比增長了6.07%，股東應占淨利增長56.59%至18.19億元。其中速食麵業務回暖，收益同比增長4.91%至226.2億元，占康師傅總收益38.37%。至於飲品收益同比更成長了近7%。

一個速食麵龍頭翻身，就兆示著整個食品行業春天的到來了嗎？

事實上，雖康師傅看似吐氣揚眉，但其毛利率仍下降了1.86個百分點至29.41%。相反，市值比它低的飲料食品龍頭達利食品（03799-HK）在2017年實現了高達37.7%的毛利率，其食品業務毛利率亦同比提升1個百分點至35.2%，飲料業務毛利率與2016年持平，達45.5%。此外，達利食品在2017年溢利也有9.5%的增長至34.33億，溢利大大高於康師傅。

此外，出產「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」的日清食品(01475-HK）亦發佈業績，截至2017年12月31日止年度，公司擁有人應占溢利1.95億港元，同比增長115.2%，增幅為上表所統計的四家公司之首。日清溢利增長主要由於香港業務取得較佳營運表現，加上出售位於上海松江區生產廠房資產取得一次性收益3530萬港元及該年度確認的減值虧損減少所致，但部分則被全年表現欠佳的中國業務所抵銷。言外之意，若沒上海廠房的一次性收益，日清還得在中國市場作更多的努力才能獲得此成績。也許“春天”離日清還有一段日子。

（圖：雨潤食品）

看完賺錢的食品股，不妨把眼光轉到在2017年營收雙雙下滑“豬肉股”雨潤食品（01068-HK）身上。筆者留意到，其股價從2013年最高的6港元一路下滑，在2016年以後至今便一直維持1港元左右（如下圖所示）。溢利亦在2013年到2016年的4年間逐年遞減。2017年，雨潤的整體毛利率比康師傅和達利食品明顯要低，僅有6%。但在2017年，雨潤也實現了淨虧損減少18.22%的改變，難不成要起死回生了？

（來源：港交所）

康師傅帶來了驚喜，達利站穩了腳跟，日清在帳面上令人滿意，雨潤也起死回生，看來食品業的春天真的來了？

醫療股表現好壞參半 馬太效應體現得淋漓盡致！

（來源：港交所）

顯然，食品股的潛力在2017年已鋒芒畢露，但是同樣與民生息息相關的醫療股則沒那麼幸運了。近日有6家從事醫療的企業公佈年度業績或盈利預報，其中有2家溢利增長24%-36%不等，一家發佈盈喜淨利預增30%至35%。另外三家不是溢利下降就是錄得虧損。

為什麼會同為醫療股份，其業績卻出現兩極分化呢？

據聯交所資料顯示，2017年都實現了溢利增長的愛康醫療（01789-HK）和巨星醫療（02393-HK），它們增長原因分別是受包括3D列印產品在內的關節置換內植入物的強勁銷售表現所驅動，以及心血管介入產品與大動脈及外周血管介入產品分部業務於中國市場的收入顯著增加。

而在2017年股東應占溢利大幅下滑71.4%的和美醫療(01509-HK)，利潤減少主要是由於部分地區市場需求波動導致的集團部分醫院收入及毛利減少、匯率問題、及新建並購醫院導致行政費用增加。此外，純利預降70%的永勝醫療(01612-HK)則是因為投資實現減值虧損約1790萬港元。

值得一提的是，截止3月23日收盤，上述提到的6只醫療股，市值介乎4億港元至116億港元。不難發現，市值在40億以上的醫療股在2017年都賺得遊刃有餘，而市值在10億以下的業績都不太好看，甚至會錄得虧損。這麼看來，“馬太效應”在醫療股身上真的體現得淋漓盡致了！

所以，食品股的春天已至了嗎？這個不敢肯定，畢竟另外兩大巨頭中國旺旺（00151-HK）和統一（00220-HK）的業績還沒出，但目前在食品股身上散發出的“春天的氣息”是可以聞到的。而過去一年“馬太效應”在醫療股上展露無遺的現象，也值得投資者的思考以及企業的深思。

文：張雨娜

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