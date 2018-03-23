招商銀行(03968-HK)2017年淨利701.5億元 同比增13%

招商銀行(03968-HK)公告稱，2017年公司營業淨收入2,210.37億元，同比增長5.12%;公司股東淨利潤701.50億元，同比增13.00%;淨利息收入1,448.52億元，同比增長7.62%;實現非利息淨收入761.85億元，同比增長0.67%。

期内，歸屬于公司普通股股東的平均淨資産收益率(ROAE)達到16.54%，同比上升0.27個百分點，實現了見底回升;不良貸款率1.61%，較上年末下降0.26個百分點，不良貸款餘額下降37.28億元，實現「雙降」;總資産超6.29萬億元，較上年末增長5.98%。負債總額58,142.46億元，較上年末增長4.97%;客戶存款總額40,643.45億元，較上年末增長6.90%。

公司擬按照經審計的公司2017年度淨利潤645.10億元的10%提取法定盈餘公積，計64.51億元;按照風險資産1.5%差額計提一般準備27.60億元;以屆時實施利潤分配股權登記日A股和H股總股本為基數，向登記在冊的全體股東派發現金股息，每股現金分紅0.84元(含稅)，以人民币計值和宣佈，以人民币向A股股東支付，以港币向H股股東支付。

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