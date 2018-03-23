中美貿易大戰發酵 蘋果、谷歌、IBM等企業CEO將來華

北京時間3月23日上午消息，本周末蘋果、谷歌和其他一些美國科技巨頭的領導人將會來到中國，他們此次來華都是為了一個共同的目的：和世界上人口最多的國家多做生意。往年這些公司的這個舉措都收到了很好的效果。

但是随着中美世界兩大經濟體即將打響貿易大戰，這些企業要實現這個目标將會比以前更為艱難。

蘋果CEO蒂姆·庫克(Tim Cook)、谷歌CEO桑達爾·皮查伊(Sundar Pichai)以及IBM CEO羅睿蘭(Ginny Rometty)將會參加中國發展高層論壇，這個一年一度的論壇旨在幫助西方企業維護與中國的關系。

庫克將會擔任本次論壇的外方主席，在所有美國科技企業中，蘋果最為看重中國市場，他們的iPhone等設備在中國非常受歡迎，但是在上一財年中，蘋果在中國的營收卻出現了下滑。不久前，蘋果還將中國iCloud賬戶的數據遷入了中國境内。

去年的論壇上，IBM與萬達集團達成了合作。這次合作旨在幫助IBM擴大他們在中國雲服務市場上的份額。但是随後又有媒體曝出萬達終止了與IBM的合作。

谷歌與2010年推出了中國市場。近幾年該公司一直在努力嘗試回歸，然而成效一直不大。

如果中美之間真的爆發貿易大戰，那麽科技企業在華發展將會面臨更大的障礙。本周三，美國總統唐納德·特朗普宣布對從中國進口的至少500億美元的商品征收25%的關稅，其中就包括信息和通信技術産品。特朗普還批評中國盜取了美國的知識産權。作為回應，中國也會對從美國進口的商品征收關稅。

在美國科技企業中，受到貿易大戰影響最大的公司將會是蘋果，他們將會有大約15%的業務受到影響。

高通公司CEO史蒂夫·莫倫科普夫(Steve Mollenkopf)也將會參加本次論壇，但是他取消了此前制定的演講計劃。中國是世界上最大的智能手機市場。高通這家世界上最大的芯片廠商目前正在等待中國批準他們對恩智浦的收購。

來源：新浪科技

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