台化配息寫7年新高 擬配現金股利7元 現金殖利率6.4%

接續在昨 (15) 日的台塑化 (6505-TW) 之後，台化 (1326-TW) 今 (16) 日召開董事會，市場先前認為其現金股利可望為台塑四寶中最高、上看 6.5 元，今日董事會決議出爐，配息結果果然不負眾望，擬配發每股現金股利 7 元，寫下 2012 年以來配息新高，若以今日收盤價計算，現金殖利率達 6.36%。

台化公告，董事會通過擬每股配發現金股利 7 元，為繼 2011 年的 7.5 元以來新高紀錄，配息率約 75.27%，共發放約 410.28 億元現金股利。若以今日收盤價 110 元計算，現金殖利率為 6.36%。

台塑化董事會昨日也通過擬每股配發現金股利 6.3 元，為歷年來配息次高，僅次於 2008 年的 6.7 元現金股利，配息率約 74.82%，共發放約 600.14 億元現金股利。

台化去年全年合併營收 3584.21 億元，年增 12.3%；全年歸屬母公司業主稅後純益 542.56 億元，年增 23.8%；每股純益寫新猷，達 9.3 元，年增 24%。

台塑四寶去年集團獲利創歷史新高、高達 2472.48 億元，年增 14.2%，其中台塑化與台化 (1326-TW) 全年每股純益雙雙寫新猷，台塑 (1301-TW) 與南亞 (1303-TW) 則寫歷史次高紀錄，台塑與南亞將分別於下周四 (22 日) 與周五 (23 日) 召開董事會，並公布股利政策。

