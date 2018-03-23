商店街營運轉骨 運費補貼門檻還會更高

商店街 (4965-TW) 持續優化交易系統，今 (23) 日宣布旗下個人賣場推出私訊傳圖功能，商店街總經理蘇芸也透露，今年收費系統將慢慢增加，預計第 2 季就會推出廣告系統向平台上賣家收取廣告費用，而運費補貼門檻將慢慢提高，但並不鬆口今年運費補貼會退場，顯然與主要競爭者蝦皮購物的硬仗仍持續進行中。

商店街去年光是打行銷戰鞏固客源就重砸逾 10 億元，導致全年每股虧損高達 43.25 元，蘇芸指出，今年將陸續推全新的收費附加功能，以提升業績表現。

為持續鞏固消費客群，今年仍將優化系統，例如此次推出的私訊傳圖，並強化商品搜尋功能。另一方面，24 小時到貨服務還有很大的空間可努力，商品僅千件都還太少，規模若能達百萬件，就能大幅提升整體服務。

對於消費者關注的免運補貼，蘇芸並未鬆口運費補貼今年就會完全退場，但表示將逐漸拉高門檻，不過，蘇芸說明，目前競爭對手蝦皮採取消費滿 299 元運費僅 30 元的門檻，比起商店街個人賣場 99 元以上免運費高出不少，未來商店街即便將門檻拉到 299 元，但運費維持 0 元仍是較蝦皮低，在免運戰上仍占有優勢。

商店街個人賣場今日推出的私訊傳圖新功能，是再優化以往買賣家雙方常使用的私訊功能，賣家可將商品圖片或商品細部照片即時傳給買家參考，預料可縮短私訊溝通過程並加快購買下單的意願與速度，目前 PC 版與行動版同時上線。