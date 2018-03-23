綠悅去年獲利腰斬EPS 4.69元 擬配發1.3元股利

中國 BOPA（雙向拉伸尼龍）薄膜生產廠商綠悅 (1262-TW) 去年受 BOPA 市場劇烈變化影響，全年財報稅後純益 7.65 億元，年衰退幅度高達 58.06%，每股純益為 4.69 元，今 (23) 日該公司董事會決議對去年盈餘擬配發 0.3 元現金股利加上 1 元股票股利，合計為 1.3 元。

綠悅去年第 4 季稅後純益僅 676 萬元，創新低，全年財報營收 62.96 億元，毛利率 22.15%，年減 15.96 個百分點，稅後純益 7.65 億元，年衰退幅度高達 58.06%，每股純益為 4.69 元。

綠悅去年第 4 季營收為 14.29 億元，毛利率 14.12%，季增 6.51 個百分點，年減 24.84 個百分點，單季稅後純益 676 萬元，季減 92.37%，年減 98.74%，每股純益為 0.05 元。

綠悅主管表示，去年年出貨價格變動較大，主要因為 2017 年第 1 季 BOPA 市場報價創 3 年新高，下游庫存水位也大幅增加後，客戶購買意願開始趨緩，導致市場價格明顯回落，加上同業紛紛建置新產線擴產，導致市場供給增加，也造成公司 2017 第 2-3 季整體出貨價走弱，第 4 季則受上游原料價格翻揚帶動市場價格反彈。

綠悅在出貨量方面，公司於 8 月進行環保減排工程，東孚廠 6 條生產線停工 15 天進行煙囪整建工程及新建煙囪環保在線監控系統，第 4 季公司全力提升整體稼動率，全年 BOPA 薄膜總出貨量為 5.1 萬噸，較 2016 年同期減少 14%。

綠悅在今年以來市場競爭劇烈影響，產品報價已有下滑走勢，前 2 月營收 8.9 億元，年減 34.66%，在新產品開發上，綠悅將運用自有母料優勢開發高毛利的利基型產品，除了提升高階複合式產品如高級食品包裝用的複合式 EHA 薄膜出貨量外，公司也將加速研發食品級的中高階產品，包括高便利性的直撕裂膜與防潮性強的消光膜等，預估隨複合式產品出貨量增加，2018 年客製化產品占營收比重將可逐季提升，挹注整體營收及獲利表現。

在產能擴充方面，線悅 BOPA 薄膜磁懸浮三 - 五線（第九 - 十一線）將依照原定計畫擴產，其中磁懸浮三線（第九線）目前正進行裝機與試產，預估今年第 3 季開始挹注營收貢獻；磁懸浮四線（第十線）於 3 月初開始裝機，明年初進入量產；磁懸浮五線（十一線）則預計明年第 1 季開始裝機，明年第 4 季可望加入量產行列。

綠悅今天收盤價報 50.1 元，下跌 3.2 元或 6%，創近 3 個月來新低價，成交量放大為 3255 張。