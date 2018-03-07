〈電商補貼喊卡〉商店街超商取貨0元免運補貼止血開第一槍 門檻調高到99元

商店街 (4965-TW) 旗下個人賣場在歷經長達 7 個月「超商取貨付款 0 元免運」補貼戰後，成功拉高賣家和商品量，出貨量也創新高，今 (7) 日宣布調高超商取貨免運門檻，從原本的 0 元提升到 99 元才免運。

面對市場質疑，是否因此導致既有消費者流向其他平台，商店街強調，個人賣場仍是目前運費補助門檻最低、最實在優惠的行動賣場。

過去遭逢敵手蝦皮購物來勢洶洶的衝擊下，商店街進行逾半年的免運補貼流血戰來搶客搶貨，成效明顯，網家集團董事長詹宏志指出，個人賣場在此期間新增了 1 億個物件，並創下單月高達 1000 萬次的超商寄取件次數和單月 40 億元的商品交易額新紀錄，也就是說，商店街個人賣場僅耗時不到一年，就趕上蝦皮用兩年多時間達到的成果。

不過，詹宏志已預告，商店街個人賣場今年底前將停止所有補貼，改為透過支付服務提供優惠，不過，今年投資金額仍不會少於 10 億元，規劃於第 3 季辦理增資，預計明年將建立可獲利的商業模式。

商店街個人賣場營運長黃淑琳進一步說明，透過 0 元免運的優惠，個人賣場成功在短時間內快速接觸到大量的網購消費者，還有更多的賣家透過使用個人賣場服務做生意，平台上的商品因此更豐富，而回購率明顯增加，顯示網友對個人賣場的黏著度正逐漸提升。

黃淑琳指出，依據 0 元免運期間累績的數據資料，此次免運門檻參考近半年來消費者平均購物金額來進行調整，主要希望在延續運費補助的讓利原則下，開始有效促成賣家提升銷售金額和獲利。

另外，可觀察到目前與商店街營運模式相同的蝦皮購物，其運費補貼政策為滿 299 元，可享超商取貨付款運費由 60 元降至 30 元，而 Yahoo 奇摩拍賣則是依賣家各自設定的運費為主，未見補貼。