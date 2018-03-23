佐克伯認錯道歉：嚴重違背用戶的信任 願赴國會作證

英國政治顧問及數據分析公司「劍橋分析」擅自挪用 facebook(FB-US)5000 萬用戶個人資料，引起軒然大波。facebook 創辦人兼行政總裁佐克伯 (Mark Zuckerberg) 周三 (21 日) 打破連日來的緘默，承認公司在保護用戶數據方面犯了錯誤，「嚴重違背了用戶的信任」。他承諾會加強措施保障用戶私隱，又表明願意出席國會聽證會作出交代。

《星島日報》報導，佐克伯首先周三在自己的 facebook 專頁貼文表達看法，但沒有道歉。他後來接受美國有線新聞網絡 (CNN) 專訪時，才為這次個人資料外洩事件致歉：「這嚴重違背了用戶對我們的信任，我為此感到非常抱歉。」

他在 facebook 的貼文說：「公司有責任保護用戶的數據資料。如果我們不能這樣做，我們便無資格為你們服務。」他說，facebook 會採取一連串步驟，包括調查所有有機會接觸到用戶資料的應用程式；全面核實懷疑進行可疑活動的應用程式；凡是不同意接受核實的應用程式和軟件開發商，將一律被禁使用 facebook 平台；濫用會員個人資料的應用程式和軟件開發商，也一律被禁使用 facebook 平台。

這宗醜聞爆出後，歐美國會議員紛紛要求佐克伯到國會作供。他向 CNN 說：「我們試圖在做的是派出 facebook 公司內知道最多事的人去作證。如果那個人是我，那麼我會很願意去。」他說：「我確信我們應受到監管，比如廣告透明化管制。」

facebook 當天發布了 6 項改革措施：

第一是重新檢視 facebook 平台，重新審查於 2014 年平台變更前可以接觸到大量資料的應用程式 (APP)，並會全面審核有可疑活動的應用程式。如果發現有開發者不正當使用用戶資料，會禁止他們繼續使用平台。

第二，若用戶資料被不正當使用，會通知受影響用戶。

第三，終止閒置應用程式取得用戶資料，如果用戶在過去三個月內未曾登入程式，facebook 會終止該應用程式取得用戶資料。

第四，更新「登入」(Login) 功能，以減少應用程式在毋須經審核程序下便可以取得的數據。新的版本只會允許應用程式取得用戶姓名、頭像和電郵地址，其他所有資料均需通過 facebook 審核。

第五，鼓勵用戶更好管理他們的應用程式。facebook 過去一直都向用戶展示與他們帳號連結的應用程式，以及他們給予權限的個人資料。今後，將會在更顯眼的地方展示這些訊息，並讓用戶易於管理。

第六，獎勵發現安全漏洞的用戶。