【港股收評】不做未必錯 多做肯定錯

港股在午後跌幅再次擴大，反映出目前投資者信心不足，若今晚美股並無出現明顯反彈，相信下周一大市會進一步受壓。總之目前投資者宜守不宜攻，就算見到心儀股出現反彈時，亦不應急於出手，否則自己會感相當無癮。

今日投資者焦點就肯定是遭到大股東減持的騰訊控股(00700-HK)，其實有關消息已被消化，不單止全日股價企在配股價，即405元以上，甚至在午後收復了420元。若今早有投資者在405元時成功低撈，已經可以取得近4%利潤。當然以今早的市況，並非有太多投資者擁有入市的信心。如錯失了低撈機會，不如再等待市況回穩時才入手。錢在自己手為佳。

目前市場上最大的不確定因素在於中美之間的貿易戰，最終會否爆發？按目前情況而言，爆發機會進一步升溫，可是最終中美雙方就入口貨品徵收的關稅會否有豁免等情況發生？非我等之輩可以預測得到。既然如此投資者可以考慮先行避開與貿易，及鋼﹑鋁產品的上市公司，至於牽涉知識產權問題的產品入口關稅，目前美國政府尚未公布，無法估計，亦難以估計。

金融股今日集體低迷，明顯是受到市況影響。如何作出評論？並無太多東西可以評論，只能期望下周大型內銀公布2017年業績時，可以扭轉市場氣氛。總之在季結，投資者不宜太多動作，否則多做多錯。

2018年3月23日下午

文﹕張偉倫

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)