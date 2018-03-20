臉書洩個資 路透：又多了一個離開FB的理由

臉書 (Facebook) 陷個資外洩風暴，週一股價重挫近 7%，為近 4 年最大單日跌幅；對此，路透社週二 (20 日) 刊出的分析報導稱，「用戶又多了個離開臉書的理由」。

協助川普贏得美國總統大選的廣告數據業者「劍橋分析公司」(Cambridge Analytica)，驚爆在未經許可的情況下，蒐集超過 5,000 萬名美國臉書用戶資料，引發安全性疑慮，導致臉書股價大跌，市值蒸發逾 300 億美元。

臉書強調，此事違反臉書規定，但並不算「被駭」，因為沒有任何人駭入系統。

路透社報導指出，人們已開始減少使用臉書的時間，現在創辦人暨執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg)，又給了用戶離開臉書的理由。

臉書數據顯示，2017 年第 4 季，全球用戶的每日使用時數，下滑了 5,000 萬小時；且北美用戶也首次下滑，減少約百萬人次，至 1.84 億人。

除北美外，臉書歐洲用戶的成長幅度，也開始趨緩；值得注意的是，去年第 4 季，臉書有 75% 的收入，來自北美與歐洲。

報導強調，就像之前的 MySpace 一樣，「臉書的長期主導地位，是無法獲得保證的。」

市場研究公司 eMarketer 資料顯示，在用戶成長趨緩、廣告收益達到極限的情況下，未來 2 年，臉書在網路廣告市場的占比，恐將下滑。