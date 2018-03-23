〈美中貿易戰〉蘋果、Nike與星巴克等美國公司 預計將成貿易戰犧牲品

川普簽署備忘錄，計畫針對至少 500 億美元的中國進口商品課稅，川普宣稱可能達 600 億美元，中國政府也列出 128 項美國產品為報復對象。對一些美國大型公司而言，這是個非常糟糕的消息。

據《CNN Money》報導，道瓊及標普 500 的大型跨國公司首先將面臨困境，原因是這些公司有大量的營收來自中國。

以蘋果 (AAPL-US) 為例，蘋果在最近的 1 季，有 180 億美元的營收來自於中國市場，在該公司的總銷售額中所佔比重為 20%。另外，創投業者 Loup Ventures 共同創辦人 Gene Munster 認為，蘋果將有多達 15% 的業務將受影響。

類似的狀況，波音 (BA-US) 及英特爾 (INTC-US) 都難逃災難。波音去年的中國銷售額為接近 120 億美元，占近 13%，晶片巨頭英特爾及其他半導體公司，如德州儀器、Nvidia、美光及高通等，在中國市場均有規模不小的業務。

體育用品商 Nike(NKE-US) 上一季在中國市場上，共售出價值 12 億美元的運動鞋和運動服裝，占營收 15%。同樣是道瓊成分股的 3M 公司 (MMM-US) 去年也有 10% 的銷售額來自於中國市場，而且年增 16%，相比之下美國銷售額則僅增長 1.5%。

通用汽車 (GM-US) 也是中國市場的贏家，去年和合資公司共在中國市場賣出 400 多萬輛汽車，創下歷史紀錄，主要由於凱迪拉克和別克品牌的需求表現強勁。

星巴克 (SBUX-US) 更是大舉押注中國市場，而且正取得成果，在中國市場的增長速度，要快過美國及其他成熟市場，一旦美中貿易戰開打，難免遭受打擊。

據《Barron's》報導也指出，除了農業成為報復目標之外，中國消費者也可能直接報復，追隨國家目標發起抵制。在 2012 年，由於釣魚台主權因素，中國就支持消費者抵制日本品牌，日本製汽車也因此銷量大減。

瑞銀經濟學家 Li Zeng 則指出，這場貿易戰開打，由於全球供應鏈複雜，傷害恐擴大。以 2014 年數據來看，美國由中國進口了 1070 億美元科技產品，但其中估計僅約 800 億美元是真正來自中國，其餘 270 億美元，來自全球供應鏈，主要包括南韓、台灣及日本。