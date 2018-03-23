【華冠投顧】劉彥良 盤中解析

川普發起貿易戰，中國揚言反奉陪到底，全球股市慘跌。台灣以出口為導向，狹縫中難求生存，央行預估美國貿義保護主義會影響台灣 GDP 減少 0.8%，再加上中國報復行為恐加重至 1.8%，而主計處在 2 月中預估今年 GDP 成長率約 2.42%，等於說最壞情況將影響達三分之二。

道瓊昨晚大跌 724 點或 2.93%，而且是自 2016.11.17 以來首次收盤價失守半年線 (今年 2/9 破半年線後有收腳)，也就是說 1 年多以來的慣性被打破，這是值得投資朋友注意的地方。

台股盤中大跌近 250 點，目前跌幅雖收斂至 170 點附近，但臨近亞股表現弱勢，下跌 2.2~4.0% 不等。亞股跌幅以日本最重，因為避險資金流入日圓，美元? 日圓衝到 105 之上改寫 16 個月新高。

產業方面，自然以電子股受到的衝擊最高，無論是直接在中國生產終端產品銷美，或是將半成品送至中國製成終端產品後再銷美。至於詳細的影響產業，美國貿易代表辦公室將在 15 天內公布，然後再由美國財政部於 60 天後公布最終清單。

下跌家數來到近 1400 家，唯一能走強的族群僅剩主力成份濃厚的生股，以及臉書資安問題帶起的區塊鏈商機，而台灣目前唯一能和區塊鏈沾上邊的只有元月中旬和深圳優博訊科技簽署 MOU 的 3652 精聯，另外 6150 撼訊總經理近日也宣布公司未來要朝 AI 和區塊鏈發展，而不是只做底層礦工的顯示卡生意。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估