單戀美國的安倍？下個月會面川普談鋼鐵貿易

16 個月的熱情洋溢談話、奢華的禮物、和高爾夫球似乎無法再更拉進日本首相安倍晉三與美國總統川普的關係。

美國總統的 2 次閃電宣布 - 會見彼此的對手金正恩、對日本的鋼鐵和鋁徵收關稅 - 使安倍匆忙地計劃下個月赴華盛頓訪問。 這些舉動可能會動搖支撐日本制衡中國的貿易和國安。

「個人關係的影響是個非常不確定因素」，前日本反對黨、前國防部副部長長島秋久認為，安倍的愛只是單戀。

安倍在 2016 年美國大選後，便急速的至美國川普大樓訪問，向川普贈送了一個價值 3800 美元的高爾夫球桿，並稱川普為「非常成功的商人，擁有非凡的才能」。這一系列努力似乎取得了短暫的成功，川普重申了美國與日本的安全聯盟，並阻止了日本汽車至美國的進口，儘管後來他退出了由安倍倡導的太平洋貿易協定 TPP。

「安倍是與川普最會打交道的人物之一」，前日本外交官、現任命館大學訪問教授的宮下邦彥提道，「當然，我並不是說我們一點都不感到驚訝」。

與此同時，安倍對金屬關稅減免的請求至今沒有得到正面回復。美國貿易代表 Robert Lighthizer 週四未在參議院提到日本，同時列舉了各方獲得關稅免除的國家為：阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、墨西哥、韓國和歐盟。

日本貿易部長 Hiroshige Seko 週五在東京的新聞發布會上稱這些關稅「非常令人遺憾」，並表示已向 Lighthizer 保證該國的金屬出口不會損害美國。

日本和美國的經濟緊密交織在一起。日本去年對美國的貿易順差為 690 億美元，但也是美國最大的海外就業來源。美國也是第 5 大鋼鐵購買家。

日本鋼鐵出口美國約占 5% / 圖：彭博

對安倍來說，這個打擊也是個敏感時刻，為日本服務時間最長的首相前景近期受到挑戰，他將折價土地出售給與他妻子有關聯的學校，使最新的民調顯示數字大幅下滑。

日本東京國際事務研究所的高級訪問學者 Jonathan Berkshire Miller 提道，「如果安倍沒有他想像的那麼有影響力，那麼在印度太平洋和中國等其他問題上意味著什麼呢？」