〈觀察〉扭轉營運頹勢 太陽能廠除佈局下游外還有對策

政府近來大力推動綠能發電政策，扶植國內太陽能產業發展，不過，在太陽能市況仍不佳的情況下，台廠去年仍難擺脫營運虧損，不少電池廠為提升獲利能力，透過設備升級與調整產品組合等方式，盼能使基本面轉佳，為營運再添動能。

太陽能電池廠去年財報陸續出爐，茂迪 (6244-TW) 去年稅後虧損 30.3 億元，每股稅後虧損 5.92 元；昱晶 (3514-TW) 虧損雖大幅收斂，稅後仍虧損 14.93 億元，每股稅後虧損 2.93 元；昇陽科 (3561-TW) 去年稅後虧損 9.31 億元，每股稅後虧損 2.51 元；元晶 (6443-TW) 則是由盈轉虧，全年稅後虧損 9.41 億元，每股虧損 2.2 元。

其中，茂迪為改善獲利與調整營運體質，去年第 4 季停止砂漿切割營運，轉為鑽石線切割，並將原先任職於砂漿切割廠的員工，轉往下游模組系統生產線，不過，部分砂漿切割設備過於老舊，無法升級為鑽石線切割，加上無法配合新產線的廠務設備等，均一併淘汰，並於第 4 季提列相關資產減損 3.69 億元。

元晶也在多晶電池價格疲弱不振下，將多晶電池設備全數轉往高效 PERC 單晶電池，造成部分機台閒置，也因此於第 4 季提列多晶電池製程機台資產減損 2.17 億元，使元晶出現上市以來首度虧損。

在太陽能電池價格持續下滑等因素影響下，電池廠欲扭轉基本面不佳的頹勢，除走向下游模組系統與太陽能電站業務佈局外，也相繼升級設備或調整產品組合，在去年財報上提列資產減損，盼能在淘汰閒置設備或產能後，提升整體毛利率，推進營運動能。