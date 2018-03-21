三大法人買超6.35億元 外資大砍面板雙虎 持續調節鴻海、台積電

台股今 (21) 日因台指期 3 月契約結算，指數陷入震盪，終場僅小漲 0.23 點，以 11011.07 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 7.74 億元，外資自營商賣超 0.5 億元，投信買超 1.81 億元，自營商自行買超 7.29 億元，自營商避險買超 4.98 億元，合計三大法人合買 6.35 億元。個股部分，外資今日大賣面板雙虎，另外台積電、鴻海等也持續遭到調節。

期貨部分，三大法人則是自營商單獨偏空，外資加碼多單 223 口，淨部位多單回升到 44430 口；投信回補空單 136 口，淨部位空單來到 30266 口；自營商加碼空單 493 口，淨部位空單來到 5633 口，合計三大法人減碼多單 134 口，淨部位多單為 8531 口。

外資今天轉為賣超，面板雙虎友達及群創成主要賣壓所在，同時台積電及鴻海也持續遭外資賣超，其中外資對台積電中止連 3 買，鴻海也續遭外資連 7 賣，不過股王大立光則重獲外資買超，中止近期連 5 賣。

另外今天尾盤出現逾萬張賣單摜壓的台塑化，外資則賣超 4687 張。

金融股部分，外資則是賣超多於買超，包括中信金、新光金、第一金、開發金、合庫金、永豐金、國票金等，均是外資賣超標的。不過包括金控雙雄國泰金、富邦金在內，以及華南金、玉山金、元大金等，則是獲外資買超。

ETF 部分，外資連續 3 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是沒有買賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連續 2 天賣超，轉為買超。

外資集中市場買超第 1 名為元大滬深 300 正 2，買超 12845 張，第 2 名日月光，買超 8341 張，第 3 名宏碁，買超 7663 張，第 4 名東森，買超 6904 張，第 5 名中華電，買超 5936 張。6 到 10 名依序為，緯創，買超 4523 張；元大 S&P 原油正 2，買超 4175 張；南亞，買超 3735 張；富邦上証正 2，買超 3412 張；台塑，買超 3229 張。

外資集中市場賣超第 1 名群創，賣超張數 27908 張，第 2 名友達，賣超張數 14100 張，第 3 名大同，賣超 10457 張，第 4 名長榮，賣超 8370 張，第 5 名鴻海，賣超 7587 張，第 6 到 10 名分別為中信金，賣超 7463 張，光寶科，賣超 6858 張，華夏，賣超 5016 張，新光金，賣超 4922 張，台塑化，賣超 4687 張。

法人表示，外資今日對台股轉為賣超，且包括電子、金融及傳產權值股都是主要賣超標的，顯示外資心態已轉趨保守偏空，整體來看，現在盤勢主要還是靠內資在撐盤，11000 點能否守住，就看外資如何看待包括美國貿易戰及升息等國際政經變數。