悠遊卡也能網路購物刷卡支付 4月上線試營運

金管會今 (22) 日表示，電子票證未來也能用於網路購物支付，相關修正草案將於月底公告上路，其中，悠遊卡去 (2017) 年底申請發行的記名式電子票證「數位付」，預計 4 月上線試營運，成為全台第一家可進行網際網路交易的電子票證公司。

金管會銀行局主秘陳妍沂表示，為了因應電子票證未來將使用於網際網路交易的需求，因此修正「電子票證應用安全強度準則」，本次修正要點主要有 4 大方向，包括：定義電子票證餘額及交易紀錄是儲存於發行機構端，或是電子票證端，並調整相關線上或非線上即時交易等用詞。

金管會表示，法規於 3 月底上路之後，電子票證在網際網路上也可以進行交易，目前流通的電子票證中包括：悠遊卡、一卡通、icash、有錢卡 (Happy cash)。

陳妍沂表示，其中，悠遊卡的記名式電子票證「數位付」已經在去年 12 月通過金管會核准，預計最快 4 月就可上線試營運，未來網路購物就能使用悠遊卡的「數位付」支付。

不過，陳妍沂強調，民眾必須跟悠遊卡公司申請新的記名式「數位付」卡片，現行的悠遊卡僅能在實體通路上使用。

據悠遊卡公司先前規劃，「數位付」採線上申請制，民眾只要下載悠遊卡公司 Easy Wallet APP 註冊為會員，填寫申辦所需的相關資訊，悠遊卡公司即會寄送「數位付」卡片至申請人手上，「數位付」卡片開通後即可使用。

此外，即日起，民眾持有的悠遊卡也能綁定金融帳戶且自動加值，民眾只要拿著既有的「記名悠遊卡」，至開戶銀行辦理與金融帳戶連動，在悠遊卡餘額不足時，帳戶裡的錢就會自動補充到悠遊卡中，不用申辦悠遊聯名卡也一樣可以自動加值，對於沒有信用卡的民眾是一大福音。