【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6141 柏承) 今天股價再度創新高啦，波段已漲 ( 46% ) 囉。

台股權值股台塑化週三受到錯帳下殺，但今日馬上補回又遇到油價大漲，出現漲停，墊高了指數，終場指數下跌 5 點，收在 11005 點，成交量為 1474 億元。櫃買指數一度創下今年新高達 156 點後拉黑。

重點持股報告。

(持續獲利出清，準備買新股票囉。)

(2399 映泰) 股價在經歷過 ( 漲停 + 漲停 + 創高 ) 之後，先前也已經獲利賣出一半持股，今天另一半則全數獲利出清啦，再度將獲利放入會員的口袋裡囉。

(3624 光頡) 昨天現買現賺，盤中還一度亮燈漲停板，今天早盤系統顯示要賣出囉，所以操作不囉嗦，今天小賺全數獲利出清囉。

(3105 穩懋、4919 新唐) 續抱。

(3265 台星科、2408 南亞科) 目前都已獲利中，股價也還在系統內，操作已很輕鬆，請不用預設立場續抱即可。

(6141 柏承) 今天股價再創新高啦，從 2/21 進場以來，會員們的獲利已持續增加，目前波段已經上漲 ( 46% ) 囉，太棒太棒了。在對的時間、買對的股票，可以回過頭來幫助我們的操作，感謝木白柏，股價真的非常強悍，謝啦。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、3105 穩懋、3265 台星科、4919 新唐、2408 南亞科。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)