【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

虎頭蛇尾，震盪劇烈，險守 11000 整數關卡!

今天台股開小高，早盤衝高站上 11100 整數心理關卡，但十點過後迅速往下貫殺至平盤以下，最低來到 10975 失守 11000 整數關卡，所幸尾盤跌 11000 整數關卡失而復得，尾盤收在平盤附近，險而守住 11000 的整數關卡之上，收了一根帶長上、下影線的小黑 K，以小跌五點作收並失守十日線支撐，今日震幅有 144 點之多，而目前五日線與十日均線仍呈現黃金交叉格局，目前上檔有五日線、十日線的壓力，而下檔有月線、季線、半年線、年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1474 億，與昨日相較有明顯的成長，顯示投資人態度回溫；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股類股則是漲跌互見，其中跌幅最重的是貿易百貨類股，跌幅達 1.4%，生醫、光電、電機機械、汽車等跌幅也均超過 1%，化學生醫、其他類、造紙、化學、玻陶、半導體、塑膠、電器電纜、航運、電腦設備、資訊服務、食品、紡纖、電子零組件、建材營造、橡膠、電子通路等也均收黑。

至於上漲類股則有油電燃氣、通信網路、水泥、鋼鐵、金融、觀光等。

台股今天呈現開高震盪殺低，不過電子三雄部分表現並未明顯偏弱，以鴻海相對穩健，儘管在平盤上下震盪，但尾盤仍力收紅盤。台積電則是開平高震盪，雖然午盤過後翻嘿，但尾盤跌幅也有收斂。至於股王大立光則是震盪相對劇烈，開盤一度收復 3700 元，但是尾盤卻又失守 3600 元。

被動元件則是強勢指標族群，其中龍頭廠國巨傳出 4 月報價將在續漲 50%，激勵股價衝上 500 元大關，也成為台股第 8 高價股，同時帶動了奇力新、華新科、信昌電、九豪、興勤等漲幅也在 1% 以上。

而昨天遭到錯帳的台塑化，今天一如預期，股價直接跳空漲停，到終場都還有超過 6000 張的漲停買單高掛。另外將遭外資併購的生技廠百略，今天也同樣直接跳空漲停。