和大去年不畏匯損 EPS 4.81元仍創新高

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 今 (22) 日公布 2017 年財報，去年稅後純益 12.04 億元，年增 7.2%，每股純益(EPS)4.81 元，再創歷史新高，不過，匯損實際上仍造成不小的衝擊，和大匯損近億元，侵蝕 EPS 約 1.69 元。

和大董事會也通過去年盈餘分配，每股擬配發現金股利 3.75 元，同步創新高，配息率 77%，以今日收盤價 134.5 元計算，現金殖利率 2.78%。

和大總經理陳俊智指出，去年合併營收達 67.17 億元，年增 16.24%，但獲利成長幅度不到 10%，主要是因全年匯損近 1 億元，若排除匯損因素，去年 EPS 可達 6.5 元。

就單季來看，和大第 4 季稅後純益 2.93 億元，季減 7%，年減 12%，EPS 為 1.16 元。

展望今年，和大累計前 2 月合併營收 11.37 億元，年增 4.28% 並創同期新高，隨著嘉義大埔美廠第一期第五至第七條生產線已正式取得客戶認證，3 月將導入量產，第 1 季業績可期。

為因應接單需求，大埔美廠第二期廠房已蓋廠完成並取得使用執照，正進行第一期第八條生產線和第二期的六條 AI 智能化生產線，也將訂購最新型的機械設備。