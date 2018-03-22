【華冠投顧】虎頭蛇尾 持續盤整

◆ 華冠投顧 劉彥良 盤後分析

FED 會議結果符合市場預期，台股早盤大漲百點改寫本波段反彈新高，唯 10 點過後受到中國人行調升公開市場操作利率、川普明晨簽署中國經濟侵略備忘錄等利空影響，賣盤不斷湧現且向外擴散，終場雖加權指數僅小跌 5 點，上市櫃合計下跌家數卻來到近 1100 家之多。

台股虎頭蛇尾，最終還是在三角收斂整理，並以 11000 點為分界進行上下震盪。下周中長天期均線仍扣抵相對低檔，多方還是有很好的攻擊機會，維持挑戰 11270 的看法不變。

漲價概念股中，目前以半導體矽晶圓和被動元件的景氣能見度最長，前者的指標股為 6488 環球晶，股價已接近歷史新高隨時會攻 5 字頭；後者的指標股自然為 2327 國巨，今天股價已站上 5 字頭接近法人目標價，在第二季 MLCC 產品還要調漲 4~5 成，預期法人很快就會上修目標價。

MLCC 產業鏈中，2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、3090 日電貿、6173 信昌電已領先創高，投資朋友後續可留意還在低檔的 2478 大毅、6175 立敦、8043 蜜望實。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估