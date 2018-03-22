【華冠投顧】 林驛銘: 台股爆量開高走低，OTC為重災區!

美聯準會如預期升息 1 碼，台股一度大漲百點創前波高，但在台積電 (2330) 開高走低下，指數一路震盪走低翻黑，終場小跌 5 點，以 11005 作收，成交量放大至 1476 億元，價跌量增格局。

昨日提醒: 台指期結算後，小心: 軋完空單轉殺多! 今早大盤最多大漲 109 點衝到 11120 點漲過前高點 11095 點，緊接著像無支撐似的一路震盪殺低下來，由紅翻黑最低來到 10975 點，下跌 36 點，今日高低點相差 145 點，完全符合行情規劃! 接下來我們認為大盤目前處於下有支撐上有鍋蓋位置，分別再爆大量的位置，支撐: 在 3/16 爆大量 1665 億元那天低點 10933 點，鍋蓋: 在今日同樣是爆大量 1476 億元 11120 高點位置，多空仍在激戰中!

台股今日爆量開高走低，OTC 為重災區跌最慘! 先前漲多個股出現重挫情況這一點必須特別注意，今它已提醒大家勿再追高! 包括威盛 (2388)，愛普(6531)，建達(6118)，嘉鋼(2067)，上揚(6222) 等股價跌停板，還有偉聯 (9912)，立衛(5344)，慧智(6615)，世芯 KY(3661)，鈺緯(4153)，網家(8044)，大同(2371)，太空梭(2440)，醣聯(4168)，統懋(2434)，保銳(8093)，太欣(5302)，寶齡富(1760) 等跌幅逾 5%，漲多不能追! 另外不斷提醒挖礦股要小心，反彈是要站賣方，今日挖礦股中的承啟 (2425) 跌停板，映泰 (2399)，華擎(3515) 等跌幅也有逾 5%。強勢股包括生技股康聯 KY(4144)連三天漲停，商之器 (8409)，合世(1781) 等強勢漲停，寶島極 (3115)，安鈦克(6176)，台塑化(6505)，普格(3073)，聯德 KY(4912)，立碁(8111) 等漲停!

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