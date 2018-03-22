【華冠投顧】武傑電台: 台股今天上沖下洗，大洗『三溫暖』!

◆ 很醜

台北股市早盤上漲 + 34 點開出，在 6505 台塑化亮燈漲停下，指數一度大漲百點以上；可惜高檔賣壓開始加大，指數一路震盪走低，收盤下跌 - 5 點作收，收在 11005 點，成交量 1476 億。

台股今天上沖下洗，大洗『三溫暖』!! 指數在結算過後，受到昨天台塑化的錯帳加持，開盤直接上漲 + 34 點開出。可惜在自營商大賣 - 49.9 億下，最終指數力守 11000 點，下跌 - 5 點作收。不過，從自營商的動作來看，今天明顯期、現貨不同步；特別是在選擇權方面，賣『賣權』近九千口，買『買權』近七千口。明顯都是偏多操作，因此反而有『壓低吃貨』的味道。台股目前最大的問題還是…『券單』，沒有『券單』的助攻；是多頭攻擊 11270 點，近關情怯最大原因。所以今天這個『很醜』的 k 棒，反而可以來測試市場信心；中性看待今天的 k 棒即可。

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是遇到了這波的急跌，市場上比較恐慌，隨時有機會報復性反彈，年後開始反彈，然後開始震盪持續走高，武傑看法依舊不變，持續看多；而今天台股開盤漲 34 點，漲幅最大來到 109 點，但隨後一路下挫最終收跌 5 點，收在 11005 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，這裡會個股表現，另外大盤即將來到壓力區，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!



個股方面今天股王 3008 大立光小跌收在 3595 元， 2317 鴻海小跌收在 92.8 元，權值王 2330 台積電下跌收在 251.5 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 3073 普格、4144 康聯 KY、6533 晶心科、6270 倍微、2492 華新科、6173 信昌電… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 5608 四維航、6446 藥華藥、6531 愛普、2399 映泰、3152 璟德、8044 網家、4915 致伸… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估