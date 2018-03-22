內資掌櫃 生技重獲青睞

整理最久的低基期生技族群轉強，成為近期內資追逐的標的，在指標股中裕拉開比價空間後，利基型醫材股與高門檻學名藥，將先反映該有的市場價值。

文．馮泉富

經過五個交易日的震盪整理，美股道瓊指數與 S&P500 指數跌到均線糾結區下方，多少也會影響權值股的追價意願。

本周截稿後最重要的事就是美國 FOMC 會議將登場，雖然市場對 FOMC 會議後升息一碼已具高度共識，不過因為近期貿易戰風險升高，前 CNBC 評論員庫德洛將出任白宮經濟顧問，其過去的言論對中國的貿易態度一律採取強硬的立場，市場擔憂後續各國恐再祭出更激烈的報復手段，也導致短期熱錢傾向原地觀望。

美股陷入整理 台股以守代攻

根據彭博經濟的分析報告，若掀起全面貿易戰，可能使全球經濟損失達 4700 億美元，雖然發生機率不大，卻是目前的干擾因子之一。

另一個造成買盤觀望的主要因素為即將召開的 FOMC 會議，市場十分關注投票委員對後續可能升息次數的態度，因為升息步調的緩急均對中長線資金方向造成牽引。

未來市場熱錢即使以有秩序分批的移動方式調整，對當前金融市場仍將造成一定程度的動盪，尤其是越接近關鍵會議或時間節點，對資金面影響與引發市場警戒的程度將越大。

FOMC 會議後的言論如何，靜觀其變，不必預設立場，投資人需留意的重點在於股市的反應。

把焦點拉回基本面數據的變化，新公布的美國二月零售銷售額，較上月下跌 0.1％，遠不如市場預期的 0.3％，而且銷售額為連續第三個月出現下滑 (環比下降)，是自 2012 年 4 月以來，首次連續三個月下跌；占美國經濟活動三分之二以上的消費者支出出現連降，這表明美國第一季的經濟增速放緩，資料公佈之後，摩根大通和高盛紛紛下調對美國第一季度 GDP 增長的預期，分別為 2％(原預期為 2.5％) 和 1.8％(原預期為 2％)，這對基本面而言不是件好事，反映在美股上，短期內 S&P500 指數再創高的機率變小，必須持續追蹤觀察。

現階段全球主要股市皆陷入區間整理，台股也不例外，外資買盤不再積極，成交量能也逐步降溫，型態結構上相對強勢的是櫃檯買賣指數，隨時可再創今年新高的櫃買指數得歸功於生技族群的轉強。

內資競逐整理最久的生技族群

生技族群除了有整理近兩年的籌碼優勢以外，部分個股的基本面也有所進展，逐步吸引資金重新檢視生技股的轉機力道。例如中裕 (4147) 的愛滋病新藥 TMB-355(商品名稱為 Trogarzo)獲得美國 FDA 生物製劑藥品上市查驗登記 (BLA) 核准，締造四個第一，包括 HIV 治療領域中第一個核准之單株抗體蛋白質新藥，也是第一個 HIV 長效型新藥，更是台灣第一個廠商自主完成三期及送件申請，獲得美國 FDA 新藥核准，也是台灣第一張 FDA 核准的蛋白質新藥，重新開啟市場資金對生技股的關注。

根據 EvaluatePharma 資料顯示，全球藥物市場未來五年之年複合成長率 CAGR 為 6.5％，主要來自新藥發展帶動，美國 FDA 審藥態度積極，2017 年多種突破性新藥開發上市，包括 Checkpoint、CAR-T 等抗癌藥物、多發性硬化症、抗免疫過敏、糖尿病藥物等新藥，市場皆寄予厚望，潛力藥物的交易、併購金額仍維持熱度，但數量減少，這顯示大廠為了降低風險，對於研發初期產品的交易變得保守，寧可以更高價格競逐少量研發後期新藥，這對台股中的小型新藥研發公司有利，尤其是已進入三期臨床的藥物。

另外，各國政府為了降低醫療成本，更積極鼓勵學名藥的發展，加速通過更多產品以增加競爭，此一趨勢將持續造成學名藥、原料藥、一般醫療器材的降價壓力，而國際大廠可能不再享有寡佔優勢，委託亞洲廠商代工的機會大增，高進入障礙的利基型產品領域，台廠有機會創造另一片藍海商機。

醫材市場 台廠有發揮空間

全球醫材市場每年維持約 5％左右的成長幅度，市場需求穩定。現階段 FDA 在新醫材核准上呈現積極，其中以心血管產品及體外檢測類最多，此兩大類持續成為醫材中最大區塊，成長幅度也超過平均水準，其次為影像診斷、骨科、眼科及一般手術器械，台灣過去累積了製造方面的強項，未來每一個領域皆有台廠發揮的空間。

日前創新醫材公司益安 (6499) 洞燭機先選題精準，其大口徑心導管術後止血裝置 XPro System(IVC-C01)，成功授權日本大廠 Terumo，總授權金額五千萬美元，EPS 貢獻可達 28.9 元，首季簽約金挹注 EPS 約 9.2 元，也重新吸引資金關注醫材族群。

利基型醫材股目前各擁題材，台灣醫材股之中，侵入式醫材一般而言難度較高，故相關廠商也普遍享有高毛利率與高 PER Valuation。而非侵入式醫材公司，則需要有良好的創新與成本控管能力，來推升獲利並與其它非侵入式醫材同業有所區隔。就侵入式醫材而言，台灣血糖檢測廠總產能約佔全球需求的四成，且兼具高品質與生產成本的優勢。

台灣相關廠商如泰博 (4736)、華廣(4737)、訊映(4155) 等公司穩健成長可期。導管類醫材亦屬於侵入式醫材，相關公司皆有新廠或擴產的題材，如太醫(4126)、邦特(4107)，太醫的銅鑼科學園區新廠即將於 2018 年起有營收的貢獻，而邦特的宜蘭舊廠用於生產高毛利率的 TPU 去瓶頸完成，TPU 產品 2018 年起成長可期，且邦特較低階的洗腎用血液迴路管，則可透過菲律賓新廠切入菲律賓與東南亞的血液透析市場，具南向概念與想像空間。

整理已久新藥廠 重獲資金關注

近期新藥族群交易熱度逐步升溫，在大盤呈現膠著整理時，部分資金回頭重新關注時間及空間經過大幅修正的新藥股，形成整理盤的新亮點。觀察族群裡新藥研發進度已進入三期臨床，尤其 2018 年有機會取得藥證的公司，更是吸引市場高風險偏好的買盤青睞，值得後續追蹤。

例如安成藥 (4180)，雖然不屬於新藥研發公司，但公司專攻高門檻學名藥也頗有斬獲，其 2017 年已有 nifedipine、donepezil、megestrol、guanfacine 與 hydroquinone 等五款自有品牌藥品在美銷售。

至於憂鬱症用藥 Wel lbut r in® XL 學名藥已在去年十一月獲證，公司預計將於今年三月出貨，預估 2018 年營收貢獻約 3.7 億元 (約當市占率 2％)。正申請藥證之 TWi -017、Cardizem® 學名藥由 FDA 給予之 TAD 各為 2018 年第一季、第二季，FDA 近期無要求補件，可推測獲證機率大，法人預估 2018 年新增營收貢獻約 1 億元與 1.7 億元，基本上今年不缺題材，就看市場的認同度了。

來源：《理財周刊》 917 期

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