賺的是輸的一倍 白紙黑字的成功心法

文．洪寶山

很多人夢想在股市裡賺錢，但是 80％的散戶賠錢出場，有的心痛一次後，就不敢再進場，即使是很強的分析師或是操盤老手，也不是每檔都贏，人家說：「股市沒有專家，只有輸家和贏家」，一語道破股市只看最後結果─賺錢或賠錢。

如果你在股市投資已久，嫻熟個股基本面及技術操作，現在筆者要邀請你回頭檢視、鍛鍊自己的內心，《孫子兵法》提到「攻、守、退、等」，最難的就是「退」和「等」，本期「理財我最大」邀請知名人氣部落客、專治股市頭痛的阿斯匹靈，教你如何戰勝貪婪、戰勝恐懼，做個股市常勝軍。

書寫交易日記 不隨消息面起舞

阿斯匹靈中央大學財金所畢業，大學時就開始操作股票，擁有法人期貨五年交易經驗，個股操作更長達二十年，著有《不看盤，獲利更簡單》、《用想的就富有》等書，個人理財部落格「阿斯匹靈的理財航路」，分享投資心得，他專精於股票的波段操作，奉行股神巴菲特「不貪不懼」的投資心法。

波段操作不管是看日Ｋ的短波段，或是周Ｋ、月Ｋ的中長波段，最主要還是低買高賣賺取價差，何時在相對低點、相對高點？現在是不是該進場，或是等候觀望？是股民們最關心的問題。

「不貪不懼」四個字說起來簡單，做起來卻很難，阿斯匹靈說，「很多人問我，那一檔股票現在能不能買，我說再等一下，但是對股民來說，不要下單比下單還困難。」他說，「我第一次被貪婪恐懼控制是在大學時代，那時台泥有間子公司在美國上市，報紙頭版一出來，股價從三十元一直漲到五十多元，我買的時候五十五塊，結果買了之後一路狂跌，跌得受不了，害怕出場，最後虧了三十幾萬。」這就是只看消息面所造成的貪婪、不停損的後果。

「交易時，情緒太多，都是會虧錢的」，但是如果把交易變成白紙黑字寫下來，當成日常工作的態度，就不會被市場消息面及其情緒左右，阿斯匹靈提醒投資朋友，情緒越激動，越要回看自己的交易日記，因為當下的感覺已經不對，照著白紙黑字寫下來的計畫來投資，該買就買、該賣就賣，才不會風吹草動就輕舉妄動。

嚴守紀律 嚴控風險 長期鍛鍊心志

阿斯匹靈表示，投資人有九成都在追求快感，其實「三個月調整一次操作就可以了。」一年有四次調整的機會，五年就有二十次，在過程中不斷回溯檢視，這樣就會專精。「如果一下學當沖，一下學期貨、原油，就像是賣麵又賣飯不專心，投資步伐就會亂。」另外，在下決策之前，要親自到證交所的公開網頁查看資訊，照著公開資訊寫下自己的操作計畫，市場面、消息面不用管，要去蕪存菁，不要到處亂看，免得影響最後決策。

阿斯匹靈舉了自己最近投資的例子：「過年封關前美股大跌，道瓊指數重挫一千點，大家很害怕都在賣，華倫巴菲特的名言『在別人恐懼時，我貪婪』，因此他在封關前趕快找強勢股，高技 (5439) 在股災時還是逆勢上漲，所以我封關前勇敢買進，新春開紅盤大盤大漲二百點，大家看到已經來到高點，一定會趕快賣掉獲利了結。」這時他不但不賣，反而還加碼期貨和選擇權，最後股票賺一五％，選擇權賺了一倍。他認為，恐懼時買進，是長期鍛鍊下來的心志，不是技巧。

難道遵守投資紀律就可以穩賺不會賠嗎？其實，任何厲害的高手都有賠的時候，阿斯匹靈分享：「我最多賠三十幾萬，就是大學那一次，之後嚴格管控風險，十次中，有六次輸十萬，四次賺二十萬，勝率大概 40％，但賺的都是賠的一倍！」

追求專精在簡單的交易

要從失敗中獲得成功法則，阿斯匹靈說，想要投資不賠錢，就好像跟阿基師學炒飯，不想被燙到一樣，「投資人追求穩定、不想輸錢，那就學習巴菲特的態度，買一張股票放十年。」像巴菲特買可口可樂放著十年不賣，以不賣為原則來挑股，奉行巴菲特說的：「第一絕對不要虧錢，第二絕對不要忘記第一點。」

如果投資人真的不懂股票，又不想賠錢的話，阿斯匹靈建議：「買生活中可以碰得到、摸得到的股票，譬如：巴菲特投資可口可樂公司，因為他天天喝可口可樂。還有，你我每天都使用手機，每月都要繳錢給中華電信、遠傳、台灣大哥大等電信公司，這些股票就可以買，其他如 7-11、全家等，天天都去消費的股票，買個零股二千、五千元當作定存，時間久了累積下來也是一筆大財富。」

其實投資沒那麼困難，輸錢的原因，都是「覺得自己很厲害，什麼都要會，今天賣咖啡，看到別人生意好，改賣燒餅，結果什麼都不專精。」他強調：「我們不要追求交易進步，要追求交易退步。追求專精在簡單的交易。」

選股有撇步 戰勝貪婪、恐懼

阿斯匹靈在著作中說明投資股票有五個步驟，投資人可以參考：

(1)自己開一桌：每個人需求不同，根據自己的需求訂出投資規則，例如：大立光一張五、六百萬小資族買不起，那就每個月買二千元、五千元的零股，像定期定額的存股一樣，有自己的投資步調，加上短線操作所賺的，如果退休時可以存到二千萬，本金加上利息 (股息) 就可供退休無虞。

(2) 老大有人罩：產業的龍頭，政府一定幫你顧得好好的，像是塑化股的台塑、水泥股台泥、鋼鐵股中鋼等，這些都是產業中的老大，大到不能倒，如果是遊戲類股，倒了不會影響經濟，政府也不會管。

(3)請誰來打工：投資股票就是當公司股東，請領導人來打工，像張忠謀這麼優秀的領導人，花幾萬元買台積電股票請他來打工、幫你賺錢，他比你還認真、比你還聰明，如果從年輕時 (股價低時) 請到現在，一定賺錢，其他如郭台銘、尹衍樑也是。現在張忠謀要退休了，就看新任的董事長好不好，如果不好，就換新的人來打工，比較簡單。

(4) 摸得到的才買：買自己熟悉的、摸得到的產業。巴菲特買可口可樂，就不買 Facebook、Google，因為他不懂；7-11 你每天都會去，統一超就可以買，還有平常吃的中華豆腐。晶圓代工摸不到、太陽能產業不熟就不要碰，除非你會寫區塊鏈，再去投資金融科技。

(5) 上山吧！遠離市場才能獲利：透過前面四個方式來選股之後，就不要再去操心，第五點就是過好自己的生活，好的產品、好的投資標的自己會慢慢成長，它會幫你工作一輩子。

最後，阿斯匹靈提醒投資者，一般投資人常犯的錯誤就是「貪」和「懼」，很多人在交易前都不認為自己會輸錢，想要賺更多的念頭，結果賠了更多，輸錢還不願意認錯，最後虧更大。他說，大家都已經是成年人，要像小學生一樣低頭認錯，真的不容易，台灣投資人多半不喜歡負責任，輸了錢怪老師、怪政府，投資人必須學習為自己的交易負起責任。

來源：《理財周刊》 917 期

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