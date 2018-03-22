【異動股】新零售板塊午後持續大漲 上海九百(600838-CN)等多股強勢漲停

午後，新零售板塊繼續走強，多股強勢漲停;截止發稿，上海九百(600838-CN)漲停報9.98元，國芳集團(601086-CN)漲停報10.77元，新華都(002264-CN)漲停報12.22元，中百集團(000759-CN)漲停報8.65元，其中三江購物(601116-CN)上午已漲停報21.77元，開開實業(600272-CN)大漲9.22%報11.73元，紅旗連鎖(002697-CN)、步步高(002251-CN)、華聯股份(000882-CN)、蘇甯易購(002024-CN)等股漲超5%，杭州解百(600814-CN)、大連友誼(000679-CN)等股均漲逾4%。

消息面上，3月21日，在由中國連鎖經營協會主辦的2018中國零售數字化創新大會上，騰訊和京東分别闡述了各自利用數據賦能線下的技術方案，其中，騰訊公司副總裁林璟骅首次對外闡述騰訊智慧零售的理念與核心主張，旨在利用騰訊的連接能力提升全鏈路運營效率、優化客戶體驗。

國新辦22日就數字中國建設峰會有關情況舉行發布會。據悉，目前騰訊、華為、美團、科大訊飛等多家企業已經報名參加首屆數字中國建設峰會。峰會上還將有無人駕駛、人臉識别、無現金支付、無接觸安檢等相關展覽。事實上，在順應新零售大趨勢的過程中，數字化轉型早已成為零售業内的主流。中國連鎖經營協會會長裴亮指出，2017年實體零售回暖趨勢有所加強，其中數字化、智能化、新技術等應用都起到了一定作用，使得商家能夠更高效地觸達消費者，提高營銷效率。

此外，蘇甯易購召開大快銷戰略發布會表示，未來三年將着力打造中國O2O社區小店。2018年，蘇甯易購計劃在79個城市開店1500家，無人貨架5萬組，自助購物機5000台;2020年，在246個城市開店5000家，無人貨架20萬組，自助購物機20000台。

今年，從萬達商業、步步高，再到居然之家、海瀾之家(600398-CN)……互聯網巨頭頻頻加碼智慧零售布局。市場分析人士認為，新零售價值鏈有望重塑，緊跟巨頭布局未來的落腳點，在資本市場裡關注新零售小夥伴也是不錯的選擇。

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