【異動股】海國資改革概念股再次拉升 上海三毛(600689-CN)等2股漲停

午後，上海國資改革概念股再次拉升，截止發稿，上海九百(600838-CN)漲停報9.98元，上海三毛(600689-CN)漲停報12.43元，徐家匯(002561-CN)漲4.54%報11.75元，益民集團(600824-CN)漲3.55%報4.67元，新世界(600628-CN)、長江投資(600119-CN)漲超3%，亞通股份(600692-CN)、龍頭股份(600630-CN)、交運股份(600676-CN)等個股均有拉升表現。

消息面上，國資委主任肖亞慶19日表示，第三批混改試點企業名單有望于今年上半年公布。資委副秘書長彭華崗此前表示，第三批混改試點企業名單已經确定，一共31家。其中，中央企業子企業10家，地方國有企業21家。三批混改試點加起來一共50家，重點領域混合所有制改革試點正在逐步有序推進。長江證券分析認為，未來國企改革或按照兩條路徑演進：一是混改仍是未來重要突破口，但行業或有所側重--軍工和民航或繼續領跑，油氣領域混改或提速;二是央企合并重組或風雲再起，合并可能首先按照同業或産業鏈上下遊進行。

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