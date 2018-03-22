〈美中貿易戰〉川普明午夜簽「中國經濟侵略」備忘錄

美國國家公共電台 (NPR) 當地時間 21 日援引白宮消息報導，根據白宮美國總統川普將在當地時間 22 日午間 12:30(台灣時間 23 日凌晨 00:30) 針對中國貿易簽署備忘錄。

環球網報導，根據白宮週四的排程顯示，川普將在美國東部時間 22 日下午 12:30 簽署一份針對中國「經濟侵略」的總統備忘錄。

白宮週四排程顯示，川普將在美國東部時間 22 日下午 12:30 簽署一份針對中國「經濟侵略」的總統備忘錄。

針對中美貿易問題，中國外交部發言人華春瑩 21 日在例行記者會上堪示，中美經貿關係的本質是互利共贏的，打貿易戰沒有贏家，中方從不刻意追求順差，不想跟任何人打貿易戰。但如果有人非要逼迫我們打，那麼我們一不會怕，二不會躲。

華春瑩強調，如果美方最終採取損害中方利益的行動，中方必將採取堅決和必要的應對措施，以維護自身的正當利益。

美國企業和輿論都不希望川普引爆貿易戰。美國商會、全美零售商協會、美國資訊技術產業理事會等代表美國大企業的 45 家貿易協會日前聯名向政府請願，敦促不要對中國徵收關稅，警告如強行徵稅將損害美經濟、消費者和競爭力。

另外，芝加哥布斯商學院舉辦的「全球市場倡議」IGM 論壇上，43 名頂尖經濟學家警告，徵稅無助於改善美國人生計，反而可能損害大部分美國人的利益。

與此同時，美國貿易代表威脅歐盟，要想豁免美對歐徵收鋼鐵和鋁關稅，就必須和美一起應對中國鋼鐵「傾銷」。