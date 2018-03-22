英國截至1月的三個月薪資增幅接近兩年半高點 強化5月升息機率

路透報導，英國截至 1 月的三個月員工整體收入以近兩年半來最快速度增長，提高英國央行 (BOE)5 月升息的機率。週三公佈的官方數據還顯示，經通脹調整後，包括獎金在內的薪資終止九個月的下滑，而且就業人口增長遠高於分析師預期。



2017 年英國經濟成長放緩，因通脹上升打壓消費者支出能力，不過對經濟遭更嚴重衝擊的預期並未成為現實，而且就業增長強勁。



英國國家統計局數據顯示，截至 1 月的三個月平均每週薪資年比增加 2.8%，乃是自 2015 年 9 月的三個月以來最大增幅；截至 12 月的三個月年比上修至增長 2.7%，分析師預估增加 2.6%。



英國央行首席經濟學家霍爾丹 (Andy Haldane) 上個月表示，他預期從 1 月起整體薪資增幅將提高，第一季季底可能達到 3%，同時實質薪資也將回到正成長。



扣除獎金的薪資增幅略低。固定薪資成長 2.6%，符合市場預估，截至 12 月的三個月增幅為 2.5%。



英國央行 2 月時預計，利率上升的速度料比他們幾個月前預計的更快幅度料更大，其中薪資增長預期是個重要原因。



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