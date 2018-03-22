驗證二手名牌商機：光日本就達2千億元

《彭博》報導，在日本，愛馬仕包包、名牌珠寶和其他奢侈品的轉售是一個發展中的行業，然而，一個關鍵瓶頸存在著：建立庫存非常困難。

SOU Inc. (9270-JP) 提供了一個解決方案，出售貨物給只專門購買二手商品的當鋪。

生意對於創始人 Shinsuke Sakimoto 來說非常好，至 8 月份的營收為 227 億日元，較去年的年增率為 31%，營業利潤為 11.4 億日元（1100 萬美元）。週四（22 日）東京證券交易所在東京開盤的交易價格為 4100 日元，比發行價格的 3300 日元高出 24%。

SOU 股價日線趨勢圖 / 圖：Minakabu

根據政府報告，日本的奢侈品牌轉售市場市值近 2000 億日元。雅虎日本公司的拍賣網站佔了主導地位，但競爭激烈。Mercari Inc. 成為日本第一家擁有市場應用程序的新創公司，甚至連 EBay Inc. (EBAY-US) 也重返市場。

由於對二手商品的需求充足，總部設在東京的 SOU 致力於讓人們更容易分享昂貴的手袋、手錶、和首飾。

SOU 員工估價 / 圖：彭博

35 歲的 Sakimoto 在接受采訪時說道，「我們是購買其他物品的專家，我們不販售，其他公司購買我們的物品來販售。我們是 B2B（客戶為商業型，非終端客戶），因此我們使用拍賣的方式可以在很短的時間內對項目說'再見'（庫存周轉率很高）」。

SOU 目前在日本各地擁有 57 家門市。除了給人們在輕鬆的氛圍中出售舊的奢侈品外，目前市值約 245 億日元的 SOU 也計劃以募資的 49 億日元來開設更多商店。

據了解，SOU 不依賴太多網路技術或智能手機應用程式。有一個標準網站的它，根據 Sakimoto 的說法只是用來「增加客戶，購買商品，然後快速銷售」而已。

與賣家溝通場景 / 圖：彭博

Sakimoto 表示，目前無法確認哪一種商品的歡迎程度會提升或減少，所以每月都會設立 4 次的拍賣會。SOU 也考慮在海外設立一個辦事處，並曾在香港舉行過鑽石的拍賣會。