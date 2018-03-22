【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三下跌，油價繼續上升帶動股市於盤中上漲，但聯儲局一如預期宣布加息 0.25 厘並預期 2018 年再加息兩次後股市轉升為跌。道瓊斯指數下跌 0.2% 至 24,682 點；標準普爾指數下跌 0.2% 至 2,712 點；納斯達克指數下跌 0.3% 至 7,345 點。特朗普將公布對中國入口貨品征收關稅的措施，或主要針對高科技產品，以及向中國企業設投資限制。

油價週三上升，因 API 及 EIA 數據均顯示上週美國原油庫存意外減少，紐約 5 月期油上升 2.6% 至每桶 65.17 美元。金價上升，紐約 6 月期金上升 0.7% 至每盎司 1,327.3 美元。

香港和內地股市週三下跌。個股方面，吉利汽車（175.HK）公布 2017 年股東應佔溢利按年上升 108.0%，但股價下跌 6.2%；華潤啤酒（291.HK）公布 2017 年股東應佔溢利按年上升 86.8%，股價上升 0.9%；遠洋集團（3377.HK）公布 2017 年股東應佔溢利按年提高 34.2% 且大增派息，股價上升 0.5%。恒生指數下跌 0.4% 至 31,415 點，國企指數下跌 0.6% 至 12,522 點，香港股市成交金額增加 23.8% 至 1,529 億港元。上證綜合指數下跌 0.3% 至 3,281 點， 滬深兩市成交金額增加 17.0% 至人民幣 4,749 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 騰訊（700.HK）公布 2017 年業績，收入人民幣 2,378 億元，同比增長 56.5%，因其他收益淨額按年增加人民幣 165 億元，抵消毛利率倒退及營銷費用增幅小於收入的影響，股東應佔溢利錄得人民幣 715 億元，同比大增 74.0%，非通用會計準則下股東應佔溢利同比上升 43.4% 至人民幣 651 億元，符合市場預期。建議派發末期（全年）股息每股 0.88 港元，按年增加 44.3%。現價相當於 53.9 倍 2017 年市盈率及 42.4 倍 2018 年預測市盈率。

◇ 海爾電器（1169.HK）公布 2017 年業績，收入人民幣 788 億元，同比上升 23.4%，而股東應佔溢利按年增長 20.6% 至人民幣 33.6 億元，符合市場預期。建議派發末期（全年）股息每股 0.29 港元，同比大增 70.6%。現價相當於 18.9 倍 2017 年市盈率。

◇ 正通汽車（1728.HK）公布 2017 年業績，收益人民幣 355 億元，同比增長 12.5%，受惠於毛利率改善及行政開支按年大減人民幣 3.4 億元（匯兌收益同比增加人民幣 4.0 億元），但部分被其他收入按年減少人幣 1.1 億元抵消（衍生金融工具虧損同比增加人民幣 3.2 億元），股東應佔溢利為人民幣 11.9 億元，同比大增 1.4 倍，符合市場預期。建議派發末期（全年）股息每股 0.14 港元，按年增加 40.0%。現價相當於 10.8 倍 2017 年市盈率。

◇ 海天國際（1882.HK）公布 2017 年業績，收入人民幣 102 億元，同比上升 25.8%，而股東應佔溢利按年增長 29.3% 至人民幣 20.1 億元，符合市場預期。建議派發末期股息每股 0.27 港元，全年股息合共每股 0.52 港元，同比增加 40.5%。現價相當於 15.5 倍 2017 年市盈率。

◇ 金山軟件（3888.HK）公布 2017 年業績，收益人民幣 51.8 億元，同比增長 35.2%，因毛利率同比下降 8.1 個百分點至 58.1%、營運費用率上升及股份酬金成本同比增加人民幣 18.0 億元，營運溢利同比下跌 12.0% 至人民幣 8.1 億元；因出售附屬公司收益錄得人民幣 22.4 億元，股東應佔溢利人民幣 32.1 億元（2016 年虧損人民幣 2.7 億元）。建議派發末期（全年）股息每股 0.11 港元，同比增加 10.0%。現價相當於 37.2 倍 2017 年市盈率及 21.6 倍 2018 年預期市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)