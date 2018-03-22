金管局陳德霖：料港元匯率很快觸及7.85水平

金管局總裁陳德霖稱，美聯儲昨日宣佈加息0.25點子，符合市場預期。與會官員中，有7位認為今年將加息4次，6位認為將加息3次，另有2位認為加息將少於3。目前美國失業率在4.1%，勞工市場緊張，及貿易競爭，均會影響美通脹預期。而隨著港美利差擴闊，相信會出現利息套現。

陳德霖指，目前港元兌美元距離「弱方兌換保證」的7.85水平還差40個點子左右，相信此次加息後會很快觸及7.85水平。屆時，金管局會出手買港元沽出美元，保證匯率不越過7.85水平，為港元正常化提供條件。

他亦表示，市場對於香港利息將長久維持低息水平的看法是不妥的，須謹慎對待。目前香港利息處於不正常水平，考慮各方面因素，目前同業利息、借貸利息均處於極低水平，相信利息正常化會利於香港經濟發展。

香港最優利率何時提升，陳德霖稱視乎個別銀行的資金成本。目前港元貸存比率超過八成，隨著同業利息上升，資金成本亦會上升。而對於走資問題，他認為港美息差擴闊，會有資金流走，但毋須過於擔心。

至於加息對樓價影響，他認為房地產市場受眾多因素影響，利息也是其中一個。相信未來利率提升會讓本港樓市有健康發展趨勢。

文：鄒舒惠

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)