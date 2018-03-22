比房產報酬率高？美式足球隊Panthers競標已達25億美元

據知情人士透露，美國卡羅萊納州 Carolina 美式足球 NFL 的黑豹隊 Panthers 的售價已達 25 億美元，這將為美國職業體育運動隊創下新的紀錄。
投標價格快速的成長，也促使了體育服裝公司 Fanatics 的億萬富翁執行董事長 Michael Rubin 退出了這一過程。Rubin 的支持者包括
布魯克林籃網投資人、阿里巴巴集團控股有限公司執行副主席蔡志偉。
其餘投標人包括私募股權公司 Bedrock Industries 的執行長 Alan Kestenbaum 和加拿大第 3 富豪 Jim Pattison 的團隊。
此外，擁有美式足球球隊匹茲堡鋼鐵人 Pittsburgh Steelers 股份的資產管理 Appaloosa Management 創始人 David Tepper，及南卡羅納州金融公司 Sherman Financial 的執行長 Ben Navarro 也提出了投標金額。
《彭博》報導，來自 SAS Institute 軟體公司執行長，身價約 99 億美元的 Jim Goodnight 也提出興趣。
敘述的人員拒絕發表評論。
黑豹隊老闆 Jerry Richardson 對於長期於工作場所騷擾員工的指控後，去年 12 月提出販售隊伍的意願。
富比世對黑豹隊的股價為 23 億美元，其 2017 年 NFL 球隊評估名單上排名第 21 位，價值約為名單上的第一名達拉斯牛仔隊的一半。