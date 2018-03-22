比房產報酬率高？美式足球隊Panthers競標已達25億美元

據知情人士透露，美國卡羅萊納州 Carolina 美式足球 NFL 的黑豹隊 Panthers 的售價已達 25 億美元，這將為美國職業體育運動隊創下新的紀錄。

投標價格快速的成長，也促使了體育服裝公司 Fanatics 的億萬富翁執行董事長 Michael Rubin 退出了這一過程。Rubin 的支持者包括

布魯克林籃網投資人、阿里巴巴集團控股有限公司執行副主席蔡志偉。

其餘投標人包括私募股權公司 Bedrock Industries 的執行長 Alan Kestenbaum 和加拿大第 3 富豪 Jim Pattison 的團隊。

此外，擁有美式足球球隊匹茲堡鋼鐵人 Pittsburgh Steelers 股份的資產管理 Appaloosa Management 創始人 David Tepper，及南卡羅納州金融公司 Sherman Financial 的執行長 Ben Navarro 也提出了投標金額。

《彭博》報導，來自 SAS Institute 軟體公司執行長，身價約 99 億美元的 Jim Goodnight 也提出興趣。

David Tepper / 圖：彭博

敘述的人員拒絕發表評論。

黑豹隊老闆 Jerry Richardson 對於長期於工作場所騷擾員工的指控後，去年 12 月提出販售隊伍的意願。

富比世對黑豹隊的股價為 23 億美元，其 2017 年 NFL 球隊評估名單上排名第 21 位，價值約為名單上的第一名達拉斯牛仔隊的一半。