黑石創辦人Peterson逝世：享年91歲

億萬富翁、華爾街金融家、美國前總統尼克森 Nixon 的貿易部長、黑石對沖基金共同創辦人彼得森 Peter Peterson 週二（20 日）因自然原因逝世，享年 91 歲。

Peterson 的家人申明中提道，「作為美國內布拉斯加州 Nebraska 科爾尼市出生的第一代美國人，他超越了他所想的，成為了一名成功的商人、政治家、和慈善家」。Peterson 父母為希臘移民人士，於科爾尼小鎮開了間簡式餐廳。

Peterson 早期

Peterson 於 1944 年因涉嫌抄襲文章被麻省理工學院退學，於 1947 年畢業於美國西北大學、1951 年獲得芝加哥大學 MBA 學位。

在芝加哥大學的 Peterson 曾幸運的聽了著名經濟學家弗利曼 Milton Friedman 強調一個「無干擾，無凱恩斯（Keynes）操控」的自由經濟。

然而，弗利曼只是在對牛彈琴。Peterson 的政治生涯顯示他的宏觀經濟觀較接近凱恩斯。在 1971 年 8 月期間，Peterson 便參與了尼克森廢除美元脫離「黃金基準」的經濟體，同時也表示厭惡減稅。

政治生涯

從 1971 年加入尼克森政府後，Peterson 擔任了國際經濟事務總統助理，1972 年至 1973 年擔任貿易部長。

從華盛頓退役後便去了投資銀行雷曼兄弟 Lehman Brothers（已倒閉）擔任董事長兼執行長，直到 1983 年為止。

黑石時期

1985 年便與合夥人 Stephen Schwarzman 以每人 20 萬美元資本額創立了黑石對沖基金。目前還由 71 歲的 Schwarzman 掌管的黑石管理的資產額達 4000 億美元，於 2007 年上市。

據了解，當時創辦黑石 Blackstone 時，是把 Schwarzman 的德文含義「schwarz（黑色）」及 Peterson 希臘含義「petros（石頭）」合併一塊兒。

黑石迅速成為涉及美國和日本公司的併購領導者，指導索尼 Sony (6758-US) 收購 CBS 唱片和哥倫比亞電影公司，及 Firestone 輪胎併購 Bridgestone 輪胎公司。

Peterson 與 Schwarzman 另設了新的私募股權基金 Blackstone Capital Partners 融資 8.4 億美元。固定收益投資集團於 1994 年被 PNC 銀行 (PNC-US) 收購，多次交易後現在名為貝萊德的 BlackRock (BLK-US) 是全球最大的資金管理公司。

黑石為非傳統資產管理公司，不傾向於買入股票、ETF、債券等傳統金融商品，而是做槓桿併購、房產投資、及對沖等業務。

黑石的 2007 年 IPO 上市使 Peterson 稅前獲利 18.5 億美元。Schwarzman 去年的薪資達 7.87 億美元，而 Peterson 身價也不菲，《富比世》預估為 20 億美元。

Peterson 晚年

晚年期間的 Peterson 更關注慈善事業，並於 2008 成立了基金會。

Peterson 有過 3 次婚姻，第 1 次於大學同學的婚姻以離婚收場。與第 2 任妻子生下 5 個孩子。再度離婚後，與第 3 任妻子，《芝麻街》共同創辦人 Joan Ganz Cooney 結婚。