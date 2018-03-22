（港股盤前）料隨外圍低開 密切留意A股牽動影響

1、港股上日市況總結：受績優股〈內房、平保（2318）等）和石油相關股利好的帶動，恆指週三高開約 260 點，突破了 2 月底時 31799 的高位。上午盤中曾一度迫近 32000 點，但下午 A 股逆轉，觸發獲利盤湧現，恆指跌穿 31799 後回調更加劇，上午升幅全數蒸發，收市倒跌 136 㸃，成交按日再上升 124% 至 1529 億，是 2 月 9 日後的新高。藍籌股 24 升 24 跌 2 持平。板塊方面，內房、石油和內消股表現較好，而內險股和部份強勢股則顯著回吐。多隻藍籌在創 52 週新高後也急回，（如銀河娛樂（27）、友邦（1299）），績差股甚至表現沒驚喜的更遭血洗，如吉利（175）、敏實（425）、眾安（6060）等等。滬深港通總成交按日上升約 30% 至 202 億，約佔大市成交約 13.2%。當中，滬港通錄得淨流出約 9.5 億，而深港通則錄得淨流出約 7 百萬。滬港通淨流入較多的是騰訊、中石化（386）、吉利和融創（1918），淨流出則以平保、瑞聲（2018）和舜宇（2382）和碧桂園（2007）為主。深港通淨流入則主要在融創（1548），淨流出則是萬科（2202）、太保（2601）、舜宇和平保。另外，做空佔大市成交下跌至約 10.4%，仍然是健康水平。

2、美股上日市況總結：美國聯準局如預期升息一碼至 1.5%-1.75%，並預計未來幾個月通膨將加速升溫。此外，聯準會對 2018 年利率中值預測没有改變，暗示仍將升息三次。但其聲明中也指出，2019-2020 年將加快地升息。道指在議會聲明後曾升 250 點，但升幅又再曇花一現，收市報跌 44 點。雖然 2018 升息次數沒有增加，但 2019-2020 年的升息速度仍屬鷹派，令投資者的興奮變得短暫。標指也下跌 0.2%，而納指則下挫 0.3%。個股方面，臉書反彈 0.8%，蘋果則下挫 2.3%。十年期債息向下小挫至 2.881%。而 VIX 指數則下跌約 2% 至 17.8 水平。港股 ADR 漲跌不一，收跌約 21 點，相當於恆指 31394 點水平。受惠原油價格持續上漲，中海油（883）和中石油 (857) 的 ADR 分別上漲 3.0% 及 2.2%。

3、港股今天 / 短期市況分析：昨天港股在大成交下大逆轉，相信令不少看好港股的投資者轉向看淡。但筆者覺得昨天的回調或多或少和投機於業績的短錢獲利有關。平保和吉利的業績並無不妥，整固後應可從拾升軌。騰訊在收市後公佈的業績也優於市場預期，但 ADR 不升反跌 1.84%。（比香港收巿低 8.5 元，折合約 454.1）和平保類似，騰訊股價也是績前不斷做好，昨天更有大量北水支持，且看這些南下資金的取向了！綜合美股昨晚的表現和恆指昨天的表現，相信今天港股可能低開，但情況應不會太差。



A 股昨天的逆轉是港股倒跌的元兇之一，投資者應密切注意其今天的走勢。市場最新焦點可能會放在聯準局主席鮑威爾的談話、美對華的新政策（有消息指措施可能今天公布）及重磅內銀的業績。在資金輪換的推測下，連續兩天走強的內房股及蘋果的相關股或是被換碼的對象，而銀行、石油及資源相關可能會吸引一些眼球。另外，醫藥股可能會被藥明生物（2269）今早的配股而有負面心理影響。但配股拆讓不大，如過份反應則是機會了。