津上機床中國(01651-HK)馬鞍山市博望區建立新工廠

津上機床中國(01651-HK)公布，鑑於國內外的數控高精密機床的持續強勁市場需求及銷售表現，加上支持並推動中國數控高精密機床行業發展的有利中國政府政策，公司預計未來數控高精密機床行業將出現更多機會。在

此方面，為提高集團的產能、維持金屬鑄件及數控高精密機床的強勁產量及擴大中國市場，公司擬透過將於中國安徽省馬鞍山市博望區成立的一間全資附屬公司於中國安徽省馬鞍山市博望區建立新工廠。

預期新附屬公司將以註冊資本為5000萬元(人民幣.下同)成立，新附屬公司的註冊資本將由津上精密機床(浙江)有限公司的內部資源提供資金。目前該投資的總投資額預計約為2億元，公司預計約1.1億元主要用於收購中國安徽省馬鞍山市博望區的土地以及在其上建設工廠;預期約8500萬元主要用於購買新工廠的生產機器及設備；及預期約500萬元將用作新附屬公司的一般營運資金。預計新工廠建成後每年可生產約18,000噸金屬鑄件及1,200台數控高精密機床。

津上精密機床於2018年3月21日就該投資與安徽博望高新技術產業開發區管理委員會訂立投資協議。根據投資協議，安徽博望高新技術產業開發區管理委員會將向津上精密機床及╱或新附屬公司就該投資提供若干協助、支持及優惠政策待遇。公司預期新附屬公司將於2018年3月至5月成立，新工廠的建設將於2018年6月至8月展開，並將耗時約18個月完成。預計新工廠將於2020年投產。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)