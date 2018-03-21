美聯儲政策聲明發布在即 市場關注今年加息次數

北京時間21日消息，此前一段時間，許多人關注的焦點是美聯儲可能在3月份進行今年以來的首次加息。

但過去一個月來，投資者關注的重點開始轉向美聯儲會不會暗示在今年加息三次，這也是去年12月份最流行的一種猜測，不過在美聯儲官員當中，持這種觀點的人仍隻占少數。目前距離美聯儲周三公布政策聲明隻剩幾個小時。

現在許多分析師和交易員認為，鑒于經濟增長穩定并且通脹上升可能加速，美聯儲今年加息四次也極有可能。據芝商所(CME)數據，聯邦基金利率期貨目前顯示的今年加息至少四次的幾率為39%。

美聯儲的政策讓市場感到不安，因為自2015年啓動加息周期以來，如今第一次出現美聯儲官員更有可能加快而不是放慢加息步伐的局面。

不過摩根大通的Dubravko Lakos-Bujas等策略師周二在一份報告中指出，即便美聯儲會議結果略偏鴿派，也可能給股市上漲定下較低的門檻，可能令股市整體領漲，并支撐其進一步的漲勢。

來源：新浪財經

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