亞洲央行不太可能跟隨聯準會升息腳步的原因

即使聯準預計在本週預計升息 0.25%，但大多數亞洲央行將靜觀其變，不會跟隨聯準會升息腳步。穩定的通膨和健康的外匯儲蓄，減低亞洲央行的升息壓力，同時因面臨可能的貿易戰風險，也使這些決策者決定再觀望一段時間。

中國和日本決定暫緩升息腳步，但有一些例外，印度仍維持鷹派作風，經濟學家預估韓國和印尼將在今年加息。當然，如果資金從亞洲外流增加，情況可能會發生很大變化，但現在亞洲央行大部份將不會對聯準會升息進行任何反應。

中國

中國人民銀行很可能不會提高基準利率，但它們可能選擇上調公開市場利率，以穩定人民幣的匯率走勢。而如果需要的話，中國還可以通過更嚴謹的財務監督，以及債務遏制來進行緊縮政策。

中國在 2017 年提升公開市場利率

德國商業銀行位於新加坡的經濟學家 Zhou Hao 表示：「我認為中國沒有任何理由升息。」他表示，國內市場利率已經相當地高，而且今年經濟不會出現過熱或通膨風險。

日本

儘管日本央行實施前所未有的經濟刺激計劃，日本在達成通膨目標的進度上，還是落後全球。週五將公佈新的通膨數據，預計日本核心價格指數上漲僅有 1％，這讓日本央行沒甚麼理由進行緊縮政策。

日本通膨率仍低於目標 2%

今年由於美元兌主要貨幣匯率下跌，日元走升，使得日本提升通膨有更大的難度。日本央行總裁黑田東彥不斷重申，政策正常化還很遙遠。

印度

印度盧比是今年表現最差的貨幣之一，而聯準會升息，將縮小美債與印度政府債之間的利差，導致印度盧比的下行壓力。

印度盧比走跌導致印度公債吸引力降低

僅管還未決定升息，但印度央行成員大多數同意強勢政策，Rabobank International 的資深經濟學家 Hugo Erken 指出，印度央行將觀察投資組合的流動，若聯準會提升升息的速度，印度則須警惕。

韓國

南韓去年 11 月才進行升息，韓國央行總裁行長李柱烈認為韓國市場不會因為聯準會升息，而有強烈反應，但他也向國會表明，如果通膨率回落至預期的 2％目標，以及經濟符合預期值的持續擴張，那韓國央行將適當的調整政策。

利率維持低點，等待通膨上升

東南亞

菲律賓央行預計本周將維持利率不變，但 Bloomberg Economics 預計今年下半年，菲律賓的隔夜借貸利率至少會上漲 0.25%。

在過去兩年大幅進行經濟寬鬆後，印尼央行將重點轉向維持貨幣風險，並自 9 月份降息以來，維持在該水準，分析師認為印尼今年可能會升息。

1 月份升息的馬來西亞央行，是亞洲首先進行貨幣緊縮政策的國家之一。而泰國央行在與貨幣升值抗衡下，自 2015 年以來，一直維持穩定的利率以支持經濟。

Natixis SA 資深經濟學家 Trinh Nguyen 表示：「問題是東南亞的經濟成長速度，是否足以適應升息的腳步，所以對於央行來說，他們有兩個考慮因素：跟隨聯準會或是幫助國內經濟，而許多國家將選擇的後面的選項。」