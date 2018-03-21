碧桂園去年賺260億增1.26倍 首登內房銷售一哥

碧桂園 (2007-HK) 截至去年底止年度純利為 260.6 億元 (人民幣，下同)，按年多賺 1.26 倍；期內合同銷售額 5508 億元，超額完成原來 5000 億元的銷售目標，派末息期 24.95 分。碧桂園股價昨日收報 16.26 元，微升 0.4%。

碧桂園股價

《星島日報》報導，碧桂園去年合同銷售額按年大增 78.3% 至 5508 億元；合同銷售面積 6066 萬平方公尺，升 61.9%，首度超越其他內房企業，成為內房銷售「一哥」。但集團今年未有設定銷售目標，只強調在去年的基礎上實現持續增長，增幅則視市場情況而定。

截至去年底，碧桂園擁有 2.8 億平方公尺的土地儲備，主要在廣東，其次為江蘇及安徽等地區。碧桂園表示，現有的土儲足夠支持今年的銷售，將按市場情況推售新盤。同時在投地策略上保持靈活，沒有特定的投地預算計畫，但若有機會仍然會投地。而集團將維持在中國各線城市均衡布局的策略。

因物業帳面有充足的現金，碧桂園於未來 3 個月均沒有增發行可換股債券 (CB) 的計畫，但一年內會根據公司發展情況，或再發行可換股債券。碧桂園指，今年大陸融資環境趨緊，融資成本亦較去年有所增加，未來會維持負債率不逾 70% 的界線水平。