碧桂園飆漲創新高 中國女首富一天賺進18億美元

中國女首富同時也是碧桂園 (2000-HK) 副主席的楊惠妍，今天在碧桂園股價大漲下，個人財富大增 18 億美元 (約新台幣 531 億元)，成為中國第 6 大富豪，僅次於馬化騰、許家印、馬雲、李嘉誠和李兆基。

今年開年以來，短短 5 個交易日內，碧桂園的股價便已大漲 16.6%，今天盤中更一度衝上 17.8 港元，創下歷史新天價，漲幅最高達 9.7%。

碧桂園股價今天大漲。

據港交所資料公布，楊惠妍去年底一個月內 7 度增加持股，合計共增 4133.5 萬股，投入資金約 5.29 億港元 (約新台幣 20 億元)，平均買入價格 12.5-13 港元之間，歷經這幾天大漲，增加持投入的資金已全部回收。

楊惠妍的父親是 1992 年共同創辦碧桂園的楊國強，楊惠妍在 2005 年繼承了她父親在公司的控股權，今年 36 歲的她，不但是全中國最富有的女性，也是全中國最年輕的億萬富翁，

碧桂園 2007 年 4 月在香港證交所上市，拜中國房地產市場漲升之賜，身為全國最大的開發商，碧桂園繳出亮麗的銷售成績，上周五公布的 2017 年合同銷售額達 5580 億元人民幣，超過了原訂目標 5000 億元人民幣。

楊惠妍目前持有碧桂園約 122.7 億股，持股比重達 57.51%，據富比士的即時富豪排行榜顯示，在碧桂園大漲下，今天楊惠妍的財富增加 18 億美元，個人身家總計達 285 億美元。

楊惠妍目前在富比士全球富豪榜中排名第 31。(圖：富比士網站)

楊惠妍在富比士即時全球富豪排行榜中目前排名第 31，同時也是中國第 6 大富豪，排名第 1-5 的富豪及身家分別是馬化騰的 485 億美元、許家印的 412 億美元、馬雲的 406 億美元、李嘉誠 359 億美元及李兆基 291 億美元。