分析員﹕港股可高開 料上試31800點

美國聯儲局從當地時間周二舉行一連兩日議息會議，在當局公布議息結果前，市場人士將焦點落入正在反彈的能源價格，帶動當地股市高收。市場人士相信今日大市可以高開，並可以挑戰31800點。

道指收市報24727點，升116點或0.5%，標準普爾指數收市報2716點，升4點或0.2%，納斯達克指數收市報7364點，升20點或0.3%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7061點，升18點或0.3%，德DAX指數收市報12307點，升90點或0.7%，法國CAC指數收市報5252點，升29點或0.6%。

港股在美預託證券(ADR)普遍高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報77.57元，較本港收市價高0.8%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.63元，較本港收市價高1.8%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報9.84元，較本港收市價高0.7%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.42元，較本港收市價高1.6%。

股王騰訊控股(00700-HK)會在今日收市後公布2017年業績，在公布業績前相信投資者會採取觀望態度，看看股王會否在業績上再予投資者驚喜。中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股則已在昨日收市後公布業績，並且將派息大增一倍，又看看會否成為平保H股股價上揚的動力。至於長和系在宣布換帥後股表現平平，看看今日會否重現強勢。另油價反彈，油股及油服股可以看高一線。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市可高開，並有望挑戰31800點，後市仍可以被看好。

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