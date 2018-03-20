主打長期投資、消除短期投機風氣 LTSE準備開跑！

《QZ》報導，長期股票交易所 Long Term Stock Exchange (LTSE) 的創辦人、著名書籍精實創業《The Lean Startup》作家 Eric Ries 希望經營一個完整的證券交易所，並含有一個特點：該交易所希望獎勵長期股權持有率、及長期的商業戰略，來打擊短期思維。

去年下旬，市場即傳出矽谷許多公司打算創立一間「長期股票交易所」LTSE，主打公司管理、價值投資的新方向，來消除市場長期以來只關注短期利益的投機風氣，矽谷人士明言，矽谷之所以想要創立 LTSE，就是不喜歡華爾街只關注短期股價收益。

LTSE 初步是透過新創證券交易所 IEX 來參與市場，而 IEX 早已在去年下旬即獲得美國監管部門批准，可開展讓企業在該交易所上市的 IPO 業務，正式準備挑戰紐約證券交易所 NYSE 和 Nasdaq 交易所。

LTSE 和 IEX 本週一 (19 日) 透露，上週已正式向 SEC 提交將由 LTSE 處理首次公開發行 IPO 之業務。

而通過搭在 IEX「肩膀」上運行，LTSE 希望通過快速發展 IPO 業務，綁住投資人於入股的企業。LTSE 也計劃在 SEC 的允許下，未來要成為真正的證券交易所。

在向美國證券交易委員會 SEC 提交的 200 多頁文件中，LTSE 詳細說明了其成立的背後原因以及公司和投資者必須遵守的規則。預計將有一個公眾意見徵詢期，讓 LTSE 的批評者可以向 SEC 申請駁回。

公司通過 LTSE 上市的規則包括： 為長期持有公司股票的股東增加投票權份額

限制向企業高層人員提供短期股票激勵措施

其他企業披露，如清楚顯示任何股票回購的成本影響

董事會層面的長期產品和戰略委員會，重點關注企業治理和可持續性問題

Ries 認為，更多新創公司可透過 LTSE 向大眾出售股票，因為 LTSE 的規則有助於保護他們的企業免受短期市場期待及激進投資者的壓力。與 IEX 的合作關係去年 12 月便宣佈，採用了專門設計用於阻止高頻交易者使用操縱策略的技術。

LTSE 在美國證券交易委員會文件中承認，公司可以自願採納其制訂的規則，而不通過 LTSE 進行上市。但它認為，它所創建的結構允許規則的執行，給予它們更大的影響力。

批評人士表示，LTSE 的規則會過度地將公司高層與股東隔離，減少可以幫助提高長期績效的問責制。

Ries 說道，「特別是在矽谷，人們對此持著懷疑的態度和保留」。