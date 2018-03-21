【盈警】昇捷控股(02340-HK)料去年虧損不少於5000萬

昇捷控股(02340-HK)公布，根據董事會的初步審閱，公司的商譽存在減值虧損，有關虧損將計入集團截至2017年12月31日止年度之財務報表乃主要導致錄得不少於5000萬元的虧損，對比於2016年同期只錄得虧損約4000萬元。

商譽減值虧損的原因為公司於2012年年底收購室內裝飾及特殊項目業務，其業務於香港、中國內地及澳門提供改建及加建、拆卸、翻新及保養、室內裝修、維護及建造工程。收購事項產生的商譽獲分配至室內裝飾及特殊項目業務現金產生單位。由於收購事項，公司須每年評估分配至現金產生單位的商譽的賬面值。因此，公司已根據已審批之管理預算在三年期間內根據現金流量預測得出的室內裝飾及特殊項目業務的可收回金額對商譽減值進行年度評估。然而，主要因年內缺乏

室內裝飾及特殊項目業務的新訂單補充以及室內裝飾及特殊項目業務的營商環境競爭加劇，故作出非現金商譽減值撥備約5500萬元，以調整有關其於2012年年底收購事項的商譽賬面值至估計可收回金額。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)