【復牌】卡塔爾基金盡沽利福孖寶涉52億 劉鑾鴻包底接貨

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)
卡塔爾投資局(QIA)悉售所持百貨公司SOGO(崇光)控股股東利福國際(01212-HK)及利福中國(02136-HK)股權，套現逾52億元，大股東兼主席劉鑾鴻力撐或斥逾37億元購回部分股份。兩公司今日後牌。 由於是次配股涉及規模龐大，利福系控股股東兼主席劉鑾鴻也出手接貨，分別認購利福國際及利福中國75%及50%的出售股份，更承諾「包底」，會購買QIA任何未能成功售出的利福系股份。 QIA分別沽售3.711億股利福國際及利福中國，每股作價為12元及2.03元，較周一收市價折讓3.85%及4.7%；劉鑾鴻已同意認購當中的2.8億股利福國際及1.86億股利福中國，餘下股份則配售予獨立第三方。由於劉鑾鴻本已持利福系逾50%股權，故今次增持料不會觸發全購。 QIA是於2014年底分兩次入股利福系，利福國際原本是由劉鑾鴻及周大福企業鄭氏共同持有，當年兩家拆夥，則QIA入局接手部分周大福持股，劉鑾鴻亦趁機增持利福國際至逾半股權。當時利福國際尚未分拆中國業務，QIA以每股14.75元、即共54.7億元入股利福約23%權益。 利福國際於2016年以實物形式分拆利福中國，公司自此一分為二。QIA昨天盡沽兩間公司持股，合共套現52億元，扣除入股成本賬面蝕約2.7億元，但因利福派息一向豐厚，QIA持股3年半合共收息約7億元，最終投資回報仍賺逾4億元。利福系發言人表示，尊重個別股東的投資決定，劉鑾鴻將一如既往地支持公司業務，對未來發展充滿信心。 《信報》引述接近交易消息人士指出，QIA是次沽貨，主要是為了套現「班師回朝」。因去年中沙地、阿聯酋等多個阿拉伯國家，以卡塔爾支持恐怖主義為由，宣布跟其斷交，並封鎖邊境及進行制裁，令卡塔爾經濟受沉重打擊。去年有沙地媒體指出，卡塔爾已從主權基金中撤回200億美元的海外投資資金，為其經濟救急。 卡塔爾自去年中起，已先後減持投行瑞信、珠寶商Tiffany & Co及俄羅斯能源企業Rosneft的持股。目前，QIA持有的港股主要為農行（01288）及港燈（02638），分別持有7.8%及19.9%權益，兩批股份皆市值逾百億元。去年QIA已多次在市場沽售農行，持股由原本近13%降至不足8%。