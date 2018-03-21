美國財長：G20總體認為中國將開放市場 與中方對話進展有限

摘要：出席 G20 峰會後，美國財長稱， G20 國家總體的觀點是，中國會開放本國市場。美國需要做準備，為捍衛自由與公平的貿易採取行動。這和保護主義無關，和自由和公平的貿易有關。美國不怕貿易戰。

本周 G20 峰會結束後，美國財長梅努欽表示， G20 國家總體的觀點是，中國會開放本國市場。他和中國方面就貿易有直接討論，但沒有足夠的進展。

梅努欽說，美國需要做準備，為捍衛自由與公平的貿易採取行動。這和保護主義無關，和自由和公平的貿易有關，希望是自由、公平和互惠貿易。川普顯然想要自由而公平的貿易，美國不怕貿易戰。

梅努欽提到了美國時間本月 23 日就要生效的進口鋼鋁關稅。他說，與多國高官討論了貿易和關稅，未來還將繼續。在本周 G20 峰會討論期間，鋼鋁關稅只占很小一部分。

梅努欽還說，關於委內瑞拉的會議「富有成效」，美國將考慮進一步制裁委內瑞拉政府。

梅努欽強調，G20 峰會討論了加密數位資產，說希望確信加密貨幣不被用於向恐怖分子融資和其他不法活動。

巴西財長 Meirelles 此後稱，告知梅努欽，鋼鐵關稅會對美國鋼鐵行業造成適得其反的作用。巴西尚未正式要求美方豁免巴西於美國既定的金屬關稅政策之外。梅努欽回應稱，美方無意挑起貿易戰。

從公報內容看，美國和日本可能是本周 G20 峰會的大贏家。峰會公報沒有提到貿易保護主義，也沒有說明要怎麼監管整治加密貨幣帶來的問題。

公報稱，需要進一步的貿易對話和行動，致力於強化貿易對經濟體的貢獻。公報稱加密貨幣是資產而非貨幣，認為加密貨幣可能影響金融穩定。

彭博報導稱，此次 G20 峰會的與會代表竭力達成讓所有國家滿意的公報，因為美國和盟友分歧很大，推動去掉公報中的「多邊」一詞。最終公報刪除了起初用於打擊保護主義和內向型政策的措辭。

G20 財長和央行官員對美國表示，多邊的、以規則為基礎的貿易是全球經濟的重要支柱。美國已將國際貿易秩序置於風險之中。但美國財政部官員立場堅定，表示不會放棄美國的經濟和國家安全利益。

媒體消息稱，川普準備在本周五以前公布關稅方案，準備對一年總值 600 億美元規模進口中國的商品徵收關稅。高級助理此前提出徵稅商品總值為 300 億美元，在川普指示後範圍擴大。

目前除加拿大、墨西哥和澳洲外，其他美國的貿易夥伴都未得到豁免。歐盟和日韓這些美國盟友都在積極尋求豁免。

美國對豁免歐盟鋼鋁關稅開出的條件就包括：歐盟承諾對中國「鋼鐵傾銷」採取措施，承諾同美國在更多貿易議題上進行合作。

哈佛大學經濟學教授 Martin Feldstein 認為，美國徵收鋼鋁關稅的矛頭只有一個，就是中國，真正目的是向中國施壓，迫使中國在市場准入、技術轉移方面做出讓步。

『新聞來源／華爾街見聞』