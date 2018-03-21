美日成大贏家！G20峰會公報未提貿易保護 加密貨幣監管未明

從公報內容看，美國和日本可能是本周 G20 峰會的大贏家。

本周 G20 國家財長和央行行長的峰會公報沒有提到貿易保護主義，也沒有說明要怎麼監管整治加密貨幣帶來的問題，而是說，

「強健的基本面、健全的政策和有彈性的國際貨幣系統對匯率穩定至關重要，對強勁和可持續的經濟增長及投資有幫助。」

「再次確認漢堡 G20 峰會達成的貿易結論，承認需要進一步對話和行動，致力於強化貿易對經濟體的貢獻。」

公報稱，G20 承諾將避免競爭性的貨幣貶值，不以競爭為由設定匯率目標，認為快速貨幣緊縮對全球經濟增長構成風險。靈活的匯率可以吸收金融方面的衝擊。

公報稱加密數位貨幣是「資產」，沒有稱其為「貨幣」，認為加密數位貨幣加重逃稅、洗錢等問題，加密貨幣「可能某些時候對金融穩定有影響」，加密資產應該繼續由制定國家標準的機構監控。

彭博報導稱，這次 G20 峰會氣氛緊張，與會者對美國威脅可能顛覆基於規則的貿易秩序感到失望。有出席會議的人士稱，與會代表竭力達成取悅所有 G20 國家的公報，因為美國和盟友分歧很大，推動去掉公報中的「多邊」一詞。

公報發布後，IMF 總裁拉加德聲明稱，重申應當避免具有誘惑性的內向型政策，要繼續共同致力於降低貿易壁壘。她強調解決債務累積的重要性，呼籲 G20 制定政策，實現更加廣泛的共同增長，認為靈活的匯率能幫助緩和外部衝擊。

美國尋求施壓中國 日本尋求利用數位貨幣搏發展

當地時間本月 19 至 20 日，G20 財長和央行行長會議在阿根廷舉行。峰會有兩大議題：一個是幣圈焦急等待的「G20 審判」：數位貨幣監管；另一個則是川普尋求統一陣線，就貿易及市場開放向中國施壓的問題。



多家媒體最近披露稱，這次草案並沒有提及聯合抵制川普的貿易保護主義，川普政府將尋求聯合與美國「志同道合」的國家，共同向中國對國企的補貼以及投資政策進行施壓。

上周媒體曝光的 G20 草案稱，加密資產背後的技術創新提供了改善金融系統效率和普惠性的潛力，但也引發了消費者和投資者保護、逃稅、洗錢和為恐怖主義提供融資等諸多問題。在一定程度上，加密資產可能已經不利於金融穩定。加密數位貨幣會增加逃稅、為恐怖主義融資的擔憂。20 國集團將需要多邊響應。

但由於各個國家在尺度把握上的巨大差異，在目前階段來看，協同監管幾乎成為水中月鏡中花。上周路透援引未具名日本官員稱，G20 就數位貨幣監管的細節達成一致並將它們寫進公報的可能性極低。

日本央行行長黑田東彥周一稱，數位貨幣可以成為金融系統的優勢，它需要一些監管，但也要避免阻礙創新。在上周日英德央行官員皆稱數位貨幣尚未威脅金融穩定後，這進一步減少了市場對 G20 峰會利空數位貨幣的擔憂。

上世紀 90 年代，日本政府對於金融機構逐利帶來的高風險不聞不問，最後導致整個金融系統陷入崩潰。如今日本政府對比特幣狂歡的縱容態度與當年如出一轍。

雖然經濟復甦已見起色，但在巨額債務、人口老齡化等一系列巨大挑戰面前，日本政府不得不另闢蹊徑尋求更多的經濟增長方式。

日本人大量增持比特幣正值比特幣價格以史上最快速度狂飆之際，這就像其他資產增值一樣，為日本帶來財富效應。

『新聞來源／華爾街見聞』