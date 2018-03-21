G20峰會公報：需要進一步的貿易對話和行動 加密貨幣或影響穩定

雖然沒有提出抵制川普的貿易保護主義，但 G20 國家財長認為，在貿易方面，需要進一步對話和行動，應該繼續監控加密資產。

本周 G20 國家財長和央行行長的峰會公報稱，G20 國家財長等相關領導人承認，再次確認漢堡 G20 峰會達成的貿易結論，承認需要進一步對話和行動，致力於共同強化貿易對經濟體的貢獻。

公報稱，G20 承諾將避免競爭性的貨幣貶值，不以競爭為由設定匯率目標，認為快速貨幣緊縮對全球經濟增長構成風險。靈活的匯率可以吸收金融衝擊。

公報提及加密數位貨幣是資產，認為加密數位貨幣加重逃稅、洗錢等問題，加密貨幣可能某些時候對金融穩定有影響，加密資產應該繼續由制定國家標準的機構監控。

稍早歐洲央行管委、義大利央行行長 Visco 表示，G20 與會官員同意，貿易戰是負面的遊戲。G20 公報包含關於「公平和自由的貿易」這樣的措辭。

當地時間本月 19 至 20 日，G20 財長和央行行長會議在阿根廷舉行。峰會有兩大議題：一個是幣圈焦急等待的「G20 審判」：數位貨幣監管；另一個則是川普尋求統一陣線，就貿易及市場開放向中國施壓的問題。



多家媒體最近披露稱，這次草案並沒有提及聯合抵制川普的貿易保護主義，川普政府將尋求聯合與美國「志同道合」的國家，共同向中國對國企的補貼以及投資政策進行施壓。

上周媒體曝光的 G20 草案稱，加密資產背後的技術創新提供了改善金融系統效率和普惠性的潛力，但也引發了消費者和投資者保護、逃稅、洗錢和為恐怖主義提供融資等諸多問題。在一定程度上，加密資產可能已經不利於金融穩定。加密數位貨幣會增加逃稅、為恐怖主義融資的擔憂。20 國集團將需要多邊響應。

但由於各個國家在尺度把握上的巨大差異，在目前階段來看，協同監管幾乎成為水中月鏡中花。上周路透援引未具名日本官員稱，G20 就數位貨幣監管的細節達成一致並將它們寫進公報的可能性極低。

『新聞來源／華爾街見聞』