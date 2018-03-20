【港股解碼】福耀玻璃：平淡的年報裏到底隱含多少大驚喜？

從閩東一家小型玻璃廠到全球第二的專業汽車玻璃制造商，福耀玻璃(600660-CN)(03606-HK)已經走過了31個年頭了。2018年3月16日，福耀玻璃公布其2017年度業績，報告期內集團收入約187.16億元，同比增長12.60%；歸屬于公司權益股東的年度利潤爲31.48億元，同比增長0.15%，毛利率亦有所瞎話，而這份堪稱平淡的成績單又會隱含多少驚喜？

看不見的淨利潤

福耀在美國設廠曆史自2014年度伊始，目前福耀美國和福耀伊利諾伊已完成計劃的産能規模建設，特朗普的稅改政策也會相應減少美國工廠稅率成本。在2017年度，福耀美國實現營業收入3.19億美元，淨利潤75.45萬美元，實現扭虧爲盈。爲何在美國設廠這樣有助于企業國際化的好事，在此時卻變成了一把雙刃劍呢？

誠然，美國的能源成本、面向國外特別是北美市場的運輸成本以及稅率上占據優勢，而彙率也成爲了一柄懸挂在福耀頭頂的“達摩克利斯之劍”。在公告中，福耀坦言，集團稅前利潤爲36.79億元，同比減少6.12%，主要原因是受人民幣升值影響計提匯兌損失3.87億元，而2016年匯兌收益爲4.59億元。若扣除此因素，報告期稅前利潤同比增長17.53%。

撇除匯兌因素來看，福耀玻璃的近來來發展還是非常不錯的，營收按年穩步提升。除去2017年度，前三年淨利潤都保持著雙位數的增長，其中汽車玻璃海外業務收入比上面同期增長15.58%。非流動資産的提高也顯示福耀目前正在擴大産能，此時美國廠房的扭虧爲盈和生産線的落成具有積極意義。海外廠房有助于福耀拓展國際市場這一點毋庸置疑，後續産能的增加也會增加福耀的整體實力以及投資者對未來利潤的預期。

財務總監陳向明在業績會上介紹，福耀對海外的總投資規模已逾10億美金，海外業務目前占公司總業務收入的36%。福耀已然走向了國際市場，匯率風險也就成爲公司不可避免的風險之一，恐怕公司在未來需要更慎重對待匯兌虧損，以免讓本具優勢的淨利潤因匯率問題化爲泡影。陳向明續指，公司將從五個方面減少匯兌風險：對海外業務進行布局；合理匹配資産負債結構；業務結算幣種優化；收入支出同幣種匹配；使用合適的匯率工具（包括鎖定匯率、互換、掉期等）。

未來何時可期？

在國內汽車銷量增速放緩的背景下，與之配套的僅依靠國內汽車需求的汽車零部件行業增速也將放緩。國內零部件只有通過自身競爭實力進入全球配套體系或者通過外延收購進入國際車企的供應鏈體系，實現全球化布局，通過獲得國內訂單+出口訂單，才有望獲得超越行業平均水平的增長。

國內目前新能源汽車站上風口，各大車企紛紛布局，亦有利于新能源汽車消費的政策相繼出台，或許會由新能源汽車開始開啓一波國內汽車需求反彈亦說不准。未來汽車玻璃的發展將主要圍繞功能化、安全技能化兩個方向發展。值得注意的是，福耀玻璃加大了研發力度，2017年錄的8.03億元的研發支出，較上年同期增長10.43%。在業績會上提及未來福耀將從“安全舒適、節能環保、造型美觀、智能集成”四個維度展開新技術産品研發。

在年報中福耀玻璃提及，爲完成2018年度的經營計劃和工作目標，公司預計2018年全年的資金需求244.71億元，其中經營性支出186.05億元，資本支出39.85億元，派發現金紅利支出18.81億元，計劃通過銷售貨款回籠、加快存貨周轉和應收款管理、結存資金的使用、向金融機構借款或發債等債務融資方式解決。受今次年報影響，福耀玻璃H股今日報收31.85港元，跌幅3.92%。

業績會直擊：

Q1：公司在美占公司業務的比重？未來是否有拓展計劃？

A1：對海外的投資約占整體投資的40％，海外業務也占到整個業務的36％，海外業務方面的增速接近國內增速的兩倍。隨著目前海外客戶對福耀産品需求的進一步增加，我們的海外投資還會進一步加大，這是我們計劃發展的趨勢。

Q2：2017年的淨利潤主要受到匯兌虧損的影響，公司未來將采取怎樣措施應對該風險因素？

A2：我們在匯兌方面有五項應對措施：1.擴大海外布局和國際化發展本身就是應對匯率風險的有效方法；2.合理匹配海外資産和負債比重；3.業務結算幣種將進行優化；4.在業務的收入和支出上先進行同幣種之間的匹配；5.合理運用外匯工具對衝風險

Q3：潛在中美貿易戰是否會對福耀海外業務産生影響？

A3：中美之間貿易滲透率很高，大規模貿易戰可能性不大。再者，在美基地已經落成，將與國內業務相協同打出一套“組合拳”，若真要應對貿易戰福耀應該會比較從容。

■ 作者｜朱亦丹

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