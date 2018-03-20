美國稅改第二階段來臨 最快4月15日公布

摘要：美國共和黨議員向 CNBC 表示，美國第二階段稅改很可能建議將個人減稅措施永久化，或在核算資本收益時也考慮通膨因素。

美國共和黨議員 Mark Meadows 周一向 CNBC 表示，共和黨的稅收改革計劃的第二階段提案最早可能在 4 月 15 日公布。

Meadows 是共和黨內的極端保守派「自由黨團 (Freedom Caucus)」主席，他表示，第二階段稅改很可能建議將個人減稅措施永久化，或在核算資本收益時也考慮通膨因素。

當天早些時候，眾議院籌款委員會主席 Kevin Brady 並沒有承諾一個確切的日期來公布更多的稅改提議，但他表示，希望能在今年內完成計劃。

CNBC 稱，眾議員 Rodney Davis 已在眾議院提出了一項法案，要求將個人所得稅的減稅永久化。而德克薩斯州共和黨參議員 Ted Cruz 也在參議院提出了類似的立法。

新任白宮國際經濟委員會主任庫洛德在上周接受 CNBC 採訪時預計，個人減稅措施永久化寫入法律可能將是稅改第二階段的核心要務。他還預計資本利得稅率會下調，例如可以設計成與通膨指數化同向變動等。

去年 12 月，川普在白宮簽署減稅 1.5 兆美元的稅改法案，成為美國三十年來最大規模的減稅行動。該法案將企業稅稅率從原來的 35% 降到 21%，但個人稅法部分，包括減稅等大部分措施列為暫時性，有效期至 2025 年 12 月 31 日。

去年沒有一位民主黨議員在表決時支持稅改法案。部分共和黨人認為，許多民主黨議員不滿去年的稅改只是讓個人減稅成為暫時性而非永久性，因此新稅改法案也將獲得民主黨的支持。

並且有不少分析認為，民主黨很可能在 11 月的國會中期大選時，重新奪回眾議院的多數席位控制權，甚至會引發彈劾川普的擔憂。因此在共和黨人試圖阻止民主黨勢頭，並保持眾議院多數席位之際，今年共和黨將出台更多的稅收改革措施。其目標是利用稅改計劃在 12 月的選舉中獲得選民支持。

能否順利進行稅改第二階段，除了要看美國的國會兩黨力量博弈，還要看第二階段是否會過度增加預算赤字。

為了通過去年 12 月的第一輪稅改，參議院曾規定，稅改在未來 10 年內不得增加赤字超過 1.5 兆美元。

2 月初的哈佛大學論文稱，如果個人所得稅永久削減，會增加 5000 億美元的預算赤字，但美國經濟預期增速也可能翻三倍。

『新聞來源／華爾街見聞』