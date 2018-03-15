美國稅改第二階段要來了？共和黨要員與白宮討論設計方案

摘要：美國眾議院籌款委員會主席 Kevin Brady 辦公室稱，正與白宮討論共和黨稅改的第二階段，想在今年推行，但不確定如何與 11 月國會中期選舉配合。新任川普首席經濟顧問庫德洛預計，個人減稅措施會永久入法，資本利得稅可能也會下調。分析指出，稅改將成為共和黨贏得中期國會選舉的主要賣點。

最新消息顯示，川普之前看似「戲談」的美國稅改第二階段（Phase Two）今年很可能會出台。

據財經媒體 CNBC 報導，美國眾議院籌款委員會主席 Kevin Brady 辦公室稱，正與白宮討論共和黨稅改的第二階段可能，並在今年就想推進執行，但不確定如何與 11 月國會中期選舉相互配合。

這位核心共和黨議員的工作人員稱，第二階段稅改很可能建議將個人減稅措施永久化，去年 12 月通過的稅改要求上述措施在 2025 年結束時到期。新版稅改可能還會鼓勵創新和家庭儲蓄，但不清楚具體條款如何設計。

新任白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）在接受 CNBC 周三專訪時也預計，個人減稅措施永久化寫入法律可能是稅改第二階段的核心要務。他還預計資本利得稅率會下調，例如可以設計成與通膨指數化同向變動等。目前美國的長期資本利得最高稅率沒變為 20%。

川普在本周初就提到過「稅改第二階段」，由於語焉不詳，很多媒體和評論家沒有當真。但今日在出席搖擺州密蘇里州的中期選舉造勢活動時，川普表示：「我們正在邁向稅改第二階段，除了幫助中產階層，還會幫助到企業。我認為會很特別，Kevin Brady 正與我一起工作。」

多家主流媒體都發現，白宮和眾議院共和黨人提出「第二輪稅改」的時機，恰逢周二被稱為「深紅色」的賓州第 18 國會選區特別眾議員選舉中，在主場競選的共和黨人輸給了民主黨。川普在 2016 年總統大選時，曾在當地比希拉里多贏得 20% 的選票。

不少分析認為，民主黨很可能在 11 月的國會中期大選時，重新奪回眾議院的多數席位控制權，甚至會引發彈劾川普的擔憂。對此，共和黨「大金主」科氏兄弟支持的保守派組織，加大了在密蘇里和印第安納等搖擺州的廣告投放，希望憑藉宣傳稅改來增加共和黨的支持率。

能否順利進行稅改第二階段，除了要看美國的國會兩黨力量博弈，還要看第二階段是否會過度增加預算赤字。為了通過去年 12 月的第一輪稅改，參議院曾規定，稅改在未來 10 年內不得增加赤字超過 1.5 兆美元。2 月初的哈佛大學論文稱，如果個人所得稅永久削減，會增加 5000 億美元的預算赤字，但美國經濟預期增速也可能翻三倍。

周三得到白宮任命確認的川普頂級經濟顧問庫德洛稱，更高的經濟增速，應該在評估稅改成本時考慮進去。彭博社援引無黨派的稅收聯合委員會去年 12 月的統計稱，不包含第二輪的稅改在計入經濟增長提速後，帶來的額外財政赤字是 1 兆美元，這似乎為第二輪稅改製造了空間。

川普政府打貿易戰的意圖以及白宮頻繁人事變更，都與 11 月中期大選造勢有關。今年是特殊的選舉年份，這也代表，投資者在觀察美國政經新聞對市場的影響時，必須考慮進中期選舉的因素。

CNBC 援引無黨派的競選分析網站 Cook Political Report 稱，共和黨有 114 個議員席位面臨比賓州 18 選區更激烈的競爭，其中 17 個開放席位最激烈。民主黨如果從共和黨手中奪得 24 個席位，就可以重新占據眾議院的多數。

『新聞來源／華爾街見聞』